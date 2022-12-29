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Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала «Дождь»

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В Латвии приняли решение не аннулировать рабочие визы, выданные сотрудникам телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), который был лишен лицензии на эфирное вещание в стране, передает издание Delfi со ссылкой на Латвийское телевидение.

Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь». Ведомство проверило визы сотрудников телеканала, которые позволяют трудоустроиться и действуют один год, и сделало вывод, что представители канала могут продолжить работу в Латвии.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Данное решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Телеканал должен был прекратить вещание 8 декабря. Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала «Дождь».

Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.

Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен. Впоследствии несколько сотрудников телеканала решили покинуть его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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