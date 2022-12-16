Латвийский телеканал TV3 разорвет договор аренды помещения с «Дождем»
Студия латвийского телеканала TV3 разорвет договор аренды с телеканалом «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщил представитель TV3 Карлис Позняков.
По его словам, часть редакции «Дождя» арендует отдельные помещения в здании, поскольку в то время, когда телеканал хотел начать работу в Латвии, TV3 считал важным шагом дать возможность СМИ продолжить работу в республике.
«На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе», — отметил Позняков (цитата по Delfi).
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Данное решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Телеканал должен был прекратить вещание 8 декабря. Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала «Дождь».
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен. Впоследствии несколько сотрудников телеканала решили покинуть его.