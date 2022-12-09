МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему телеведущему «Дождя» Коростелеву

Соответствующее решение предложила Служба госбезопасности республики, его одобрил глава МВД Кристап Эклонс. Как пишет издание, Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд в страну.