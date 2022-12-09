МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему телеведущему «Дождя» Коростелеву
МВД Латвии внесло бывшего ведущего телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева в черный список после слов об армии России, передает Delfi.
Соответствующее решение предложила Служба госбезопасности республики, его одобрил глава МВД Кристап Эклонс. Как пишет издание, Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд в страну.
«Соответственно, по оценке СГБ, сделанные в программе заявления направлены против интересов национальной безопасности Латвии и создают ложное впечатление о российской армии», — отмечает издание.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Данное решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественного порядка». Телеканал должен был прекратить вещание 8 декабря. Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала «Дождь».
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен. Впоследствии несколько сотрудников телеканала решили покинуть его.