В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже

Отмечается, что на прошедшем сегодня заседании суд отправил Касема под стражу, он уже переведен в рижскую Центральную тюрьму. Защита журналиста пока не получила материалы дела, на обжалование решения суда у нее есть десять дней. В «Sputnik Ближнее зарубежье» добавили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря по семейным обстоятельствам.