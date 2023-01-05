В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже
Латвийские спецслужбы задержали в Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по подозрению в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС против РФ, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«По нашим данным, в деле Касема речь идет о двух статьях – о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже, по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы», – рассказали там.
Отмечается, что на прошедшем сегодня заседании суд отправил Касема под стражу, он уже переведен в рижскую Центральную тюрьму. Защита журналиста пока не получила материалы дела, на обжалование решения суда у нее есть десять дней. В «Sputnik Ближнее зарубежье» добавили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря по семейным обстоятельствам.
В МИД России случившееся расценили как проявление «бесчеловечного и подлого террора латвийского режима против любого инакомыслия».
«Рига в очередной раз продемонстрировала, что для неё такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, не более чем пустой звук. При этом пределов латвийским карательным практикам не видно», – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
МИД, добавила она, призывает международные структуры вмешаться в происходящее, «оправдав свое существование». Захарова также обратила внимание на то, что Касем уже неоднократно высказывал опасения по поводу своей безопасности из-за профессиональной деятельности.