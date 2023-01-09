В Госдуме анонсировали легализацию показов зарубежного кино в кинотеатрах

Политик обратил внимание на «фантастическую» ситуацию, сложившуюся в российском кино, охарактеризовав ее как «Чебурашка против Аватара». Горелкин отметил, что картине Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» осталось собрать в прокате 500 млн руб., чтобы побить рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона в 3,5 млрд руб. По словам депутата, «многие считают, что это вполне реально». Такая ситуация станет символической для российской киноиндустрии, однако уже после новогодних премьер кинотеатры вновь заговорят о «выживании», сказал он.