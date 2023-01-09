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В Госдуме анонсировали легализацию показов зарубежного кино в кинотеатрах

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Сейчас в Госдуме обсуждают законопроект, который в случае принятия позволит легально показывать иностранные фильмы в российских кинотеатрах. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. 

Политик обратил внимание на «фантастическую» ситуацию, сложившуюся в российском кино, охарактеризовав ее как «Чебурашка против Аватара». Горелкин отметил, что картине Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» осталось собрать в прокате 500 млн руб., чтобы побить рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона в 3,5 млрд руб. По словам депутата, «многие считают, что это вполне реально». Такая ситуация станет символической для российской киноиндустрии, однако уже после новогодних премьер кинотеатры вновь заговорят о «выживании», сказал он.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой “предсеансного обслуживания”. Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин в своем Telegram-канале. 

Он напомнил, что первые попытки внести такой законопроект в Госдуму предпринимались еще в 2022 г., однако инициативу раскритиковала отрасль из опасений рисков для российских онлайн-кинотеатров. Депутат допустил, что при новой разработке документа доводы отрасли будут учтены и принудительное лицензирование коснется только кинопроката.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. В ответ Минкультуры заявило, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер будет идти отечественное кино. 

Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. 17 октября в Минкультуры сообщили, что число кинотеатров в России сократилось на 11,5% с начала 2022 г. Отмечалось, что в настоящее время регулярный кинопоказ проводят около 2100 кинотеатров в стране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных