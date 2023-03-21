Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» актер Пол Грант

По данным телеканала, Грант был найден без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта, после чего у него констатировали смерть мозга. Он скончался сегодня, 21 марта. У него остались родной сын и две дочери, а также приемные дети и внуки.