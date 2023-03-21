Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» актер Пол Грант
В Лондоне умер британский актер Пол Грант, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах». Об этом сообщил телеканал Sky News. Ему было 56 лет.
По данным телеканала, Грант был найден без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта, после чего у него констатировали смерть мозга. Он скончался сегодня, 21 марта. У него остались родной сын и две дочери, а также приемные дети и внуки.
Пол Грант помимо «Звездных войн» и «Гарри Поттера» сыграл в фильме режиссера Джона Хьюстона «Умершие», вышедшем в 1987 г., и в «Лабиринте» Джима Хенсона, в котором главную роль исполнил актер и композитор Дэвид Боуи.
Грант был известен своим низким ростом – 132 см, из-за чего был приглашен на роль эвока в «Звездных войнах» – низкого вымышленного существа со спутника Эндора. В «Гарри Поттере» же он сыграл гоблина.