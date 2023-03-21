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Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» актер Пол Грант

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В Лондоне умер британский актер Пол Грант, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах». Об этом сообщил телеканал Sky News. Ему было 56 лет.

По данным телеканала, Грант был найден без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта, после чего у него констатировали смерть мозга. Он скончался сегодня, 21 марта. У него остались родной сын и две дочери, а также приемные дети и внуки.

Пол Грант помимо «Звездных войн» и «Гарри Поттера» сыграл в фильме режиссера Джона Хьюстона «Умершие», вышедшем в 1987 г., и в «Лабиринте» Джима Хенсона, в котором главную роль исполнил актер и композитор Дэвид Боуи.

Грант был известен своим низким ростом – 132 см, из-за чего был приглашен на роль эвока в «Звездных войнах» – низкого вымышленного существа со спутника Эндора. В «Гарри Поттере» же он сыграл гоблина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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