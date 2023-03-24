Фильм по роману «Мастер и Маргарита» может выйти осенью - зимой 2023 года

Съемки «Воланда» начались в 2021 г. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и немецкий актер Аугуст Диль. Тогда один из продюсеров фильма Игорь Толстунов заявил, что, приступая к работе над этим проектом, «мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания». По его словам, роман Булгакова является одним из «самых культовых произведений» и каждый из его читателей «лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация».