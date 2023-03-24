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Фильм по роману «Мастер и Маргарита» может выйти осенью - зимой 2023 года

Ведомости

Фильм режиссера Михаила Локшина «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» может выйти в прокат осенью - зимой этого года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал основатель кинокомпании «Марс медиа энтертейнмент» продюсер Рубен Дишдишян.

«Пока точной даты премьеры нет. Думаю, в прокат “Мастер и Маргарита” выйдет осенью - зимой 2023 г.», – сообщил Дишдишян. По его словам, это обусловлено компьютерной графикой, от которой и зависит производство фильма.

На производство фильма ушло 1,2 млрд руб. «Была идея привлечь больших голливудских звезд. <...> На Воланда думали пригласить Гари Олдмена, но тот обозначил такой гонорар, который мы никак не могли себе позволить», – добавил Дишдишян. При этом имена актеров, сыгравших персонажей из «библейского блока» – Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата, продюсер раскрывать не стал.

Дишдишян также рассказал об активных переговорах по поиску телеканала для поддержки картины и перечислил продюсерский состав фильма — в производстве участвовали компании «Марс медиа», «Профит» и «Амедиа».

Съемки «Воланда» начались в 2021 г. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и немецкий актер Аугуст Диль. Тогда один из продюсеров фильма Игорь Толстунов заявил, что, приступая к работе над этим проектом, «мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания». По его словам, роман Булгакова является одним из «самых культовых произведений» и каждый из его читателей «лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных