Совет Федерации одобрил закон о полном госфинансировании детских фильмов
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому создатели фильмов для детей и подростков смогут получить полное финансирование от государства. Об этом сообщает ТАСС.
Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что инициативу разработали сенаторы и депутаты Госдумы по поручению президента РФ Владимира Путина. Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2022 г. 22 марта нижняя палата приняла его сразу во втором и третьем чтениях.
«Мы создаем такой хороший задел, чтобы качественное детское кино стало одним из мощнейших воспитательных инструментов нашего подрастающего поколения», — заявила Гумерова.
Согласно инициативе, госфинансирование будет осуществляться на 100%. Его смогут получить создатели игровых фильмов для детей и подростков.
Картины должны соответствовать ряду критериев. В частности, они должны быть предназначены для детей младше 18 лет, созданы на основе сценария и направлены на воспитание детей и подростков, а также на их физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.