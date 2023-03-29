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Совет Федерации одобрил закон о полном госфинансировании детских фильмов

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому создатели фильмов для детей и подростков смогут получить полное финансирование от государства. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что инициативу разработали сенаторы и депутаты Госдумы по поручению президента РФ Владимира Путина. Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2022 г. 22 марта нижняя палата приняла его сразу во втором и третьем чтениях.

«Мы создаем такой хороший задел, чтобы качественное детское кино стало одним из мощнейших воспитательных инструментов нашего подрастающего поколения», — заявила Гумерова.

Согласно инициативе, госфинансирование будет осуществляться на 100%. Его смогут получить создатели игровых фильмов для детей и подростков.

Картины должны соответствовать ряду критериев. В частности, они должны быть предназначены для детей младше 18 лет, созданы на основе сценария и направлены на воспитание детей и подростков, а также на их физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных