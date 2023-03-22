Госдума приняла закон о полном госфинансировании детских фильмов

Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина. В октябре 2022 г. по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей он дал указание закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков.