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Госдума приняла закон о полном госфинансировании детских фильмов

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому создатели фильмов для детей и подростков смогут получить полное финансировании от государства. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе. 

Изменения вносятся в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно документу, в перечень фильмов, которым предоставляется полное госфинансирование производства и проката, предлагается включать игровые фильмы для детей и подростков.

Речь идет о картинах, предназначенных для детей младше 18 лет. Они должны быть направлены на воспитание детей и подростков, а также способствовать физическому, психическому, духовному и нравственному развитию зрителей.

«Финансирование будет осуществляться на 100% в рамках объема государственного задания, чтобы сразу снять все вопросы о возможности неконтролируемого использования государственных средств», — пояснил один из авторов инициативы, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 г. В первом чтении документ был принят 15 декабря. В пояснительной записке к закону говорится, что создание фильмов для детей является «уникальной возможностью формирования общего культурного кода будущего поколения граждан России».

Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина. В октябре 2022 г. по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей он дал указание закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных