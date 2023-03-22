Госдума приняла закон о полном госфинансировании детских фильмов
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому создатели фильмов для детей и подростков смогут получить полное финансировании от государства. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.
Изменения вносятся в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно документу, в перечень фильмов, которым предоставляется полное госфинансирование производства и проката, предлагается включать игровые фильмы для детей и подростков.
Речь идет о картинах, предназначенных для детей младше 18 лет. Они должны быть направлены на воспитание детей и подростков, а также способствовать физическому, психическому, духовному и нравственному развитию зрителей.
«Финансирование будет осуществляться на 100% в рамках объема государственного задания, чтобы сразу снять все вопросы о возможности неконтролируемого использования государственных средств», — пояснил один из авторов инициативы, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 г. В первом чтении документ был принят 15 декабря. В пояснительной записке к закону говорится, что создание фильмов для детей является «уникальной возможностью формирования общего культурного кода будущего поколения граждан России».
Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина. В октябре 2022 г. по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей он дал указание закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков.