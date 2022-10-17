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Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о производстве и прокате национальных художественных фильмов для детей и подростков. Поручение должно быть исполнено до 30 декабря 2022 г.

Кроме того, с 2023-2024 г. Путин поручил ввести во всех школах должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Доклад по проработке этого вопроса правительство должно представить к 1 сентября 2023 г.

Также глава государства распорядился ежегодно выделять 3,9 млрд руб. на цифровые и мультимедийные проекты по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. Доклад о выполнении поручения должен быть готов к 1 ноября 2022 г.

В конце сентября Путин поручил ежегодно выделять 21,3 млрд руб. общероссийскому движению детей и молодежи. 14 июля президент РФ подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных