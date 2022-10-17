Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Речь идет о производстве и прокате национальных художественных фильмов для детей и подростков. Поручение должно быть исполнено до 30 декабря 2022 г.
Кроме того, с 2023-2024 г. Путин поручил ввести во всех школах должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Доклад по проработке этого вопроса правительство должно представить к 1 сентября 2023 г.
Также глава государства распорядился ежегодно выделять 3,9 млрд руб. на цифровые и мультимедийные проекты по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. Доклад о выполнении поручения должен быть готов к 1 ноября 2022 г.
В конце сентября Путин поручил ежегодно выделять 21,3 млрд руб. общероссийскому движению детей и молодежи. 14 июля президент РФ подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.
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