Путин поручил ежегодно выделять движению молодежи 21,3 млрд рублей

Кроме того, президент поручил ежегодно выделять 383 млн руб. Минпросвещения РФ на поддержку программы для школьников начальных классов «Орлята России». До 15 октября правительство также должно передать 379 млн руб. Росмолодежи. Средства пойдут на финансирование движения молодежи и оплату труда сотрудников в этом году.