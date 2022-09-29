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Путин поручил ежегодно выделять движению молодежи 21,3 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять 21,3 млрд руб. Общероссийскому движению детей и молодежи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 г. бюджетных ассигнований в размере 21 352 млн руб. ежегодно — Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи», — говорится в перечне поручений.

Уточняется, что доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 31 декабря 2022 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. 

Кроме того, президент поручил ежегодно выделять 383 млн руб. Минпросвещения РФ на поддержку программы для школьников начальных классов «Орлята России». До 15 октября правительство также должно передать 379 млн руб. Росмолодежи. Средства пойдут на финансирование движения молодежи и оплату труда сотрудников в этом году. 

14 июля Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных