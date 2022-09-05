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Путин поддержал возрождение движения юных натуралистов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке. Он также выразил сожаление, что оно «сошло на нет». 

«Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении», — заявил российский лидер (цитата по ТАСС). 

Путин подчеркнул, что считает хорошей идею возродить движение юных натуралистов. Он добавил, что приложит усилия для реализации этой инициативы, и пообещал обсудить ее с «коллегами и в регионах, и в правительстве РФ». 

14 июля Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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