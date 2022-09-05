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Общество

В Минздраве сообщили о возвращении демографических показателей к допандемийному уровню

Ведомости

Распространение COVID-19 оказало значительное влияние на демографические показатели в России, однако сейчас они вернулись к допандемийному уровню, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Пандемия хотя и внесла существенный вклад в демографические показатели, в достижение ожидаемой продолжительности жизни, тем не менее, мы на сегодняшний день возвращаемся уже к показателям допандемийного уровня, которые мы будем удерживать и улучшать безусловно», – цитирует его «Интерфакс».

Фисенко добавил, что несмотря на пандемию продолжалась реализация всех проектов в рамках нацпроекта и федеральной инвестпрограммы по здравоохранению.

С декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. число умерших в России превысило 2,4 млн человек, писали «Ведомости». Это худший период после 1945 г. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за тот год.

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В конце июля эксперты НИУ ВШЭ представили свой прогноз численности и демографической нагрузки населения России до 2100 г., в котором описали 30 вариантов развития событий: в пяти из них численность населения останется относительно стабильной и составит 146-156 млн человек, в девяти – рост до 160 млн человек и выше, в 16 – снижение ниже 140 млн, в том числе в 11 – спад ниже 120 млн человек.

Согласно высокому прогнозу, до 2024 г. численность населения России снизится на 900 000 до 145,2 млн человек, а к 2030 г. – на 600 000 человек. Ученые отметили, что в таком случае национальная цель по достижению устойчивого роста населения к 2030 г. не будет выполнена, и объяснили тенденцию последствиями пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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