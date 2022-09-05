В Минздраве сообщили о возвращении демографических показателей к допандемийному уровню

В конце июля эксперты НИУ ВШЭ представили свой прогноз численности и демографической нагрузки населения России до 2100 г., в котором описали 30 вариантов развития событий: в пяти из них численность населения останется относительно стабильной и составит 146-156 млн человек, в девяти – рост до 160 млн человек и выше, в 16 – снижение ниже 140 млн, в том числе в 11 – спад ниже 120 млн человек.