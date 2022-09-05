Минтруд назвал долю неспособных взять даже льготную ипотеку семей

Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 г. Завершить ее действие планировалось 1 ноября того же года, но затем ее несколько раз продлевали, в последний раз – до конца 2022 г. Изначально ипотечная ставка по программе составляла 6,5%, с июля 2021 г. она выросла до 7%, в марте 2022 г. – до 12%, но уже с 1 мая опустилась до 9%, а с 22 июня – снова до 7%. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб.