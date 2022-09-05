Минтруд назвал долю неспособных взять даже льготную ипотеку семей
По самым оптимистичным оценкам, минимум 40% российских семей не могут позволить себе никакую ипотеку, даже льготную, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Безусловно, ипотечное кредитование – способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», – цитирует ее «РИА Новости».
Чиновник также добавила, что ипотека в некоторых случаях может быть сдерживающим фактором рождаемости.
Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 г. Завершить ее действие планировалось 1 ноября того же года, но затем ее несколько раз продлевали, в последний раз – до конца 2022 г. Изначально ипотечная ставка по программе составляла 6,5%, с июля 2021 г. она выросла до 7%, в марте 2022 г. – до 12%, но уже с 1 мая опустилась до 9%, а с 22 июня – снова до 7%. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб.
В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).
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