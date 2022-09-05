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Финансы

В Сбербанке сообщили об увеличении вкладов физлиц в июле на 300 млрд рублей

Ведомости

Портфель средств физлиц в Сбербанке вырос на более чем 300 млрд руб. по итогам июля, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«В июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли на более чем 300 млрд руб.», – приводит его слова «РИА Новости».

Царев пояснил, что прирост средств населения в российских банках пришелся на первую половину месяца, во второй же начался отток из-за истечения срока «дорогих» трехмесячных депозитов. При этом банк ожидает увеличения объема средств физлиц по итогам года на 3,5%, добавил он. Доля же валютных вкладов, по его данным, не превышает 10% от общего объема средств розничных клиентов.

Царев также рассказал, что спрос на потребкредиты активно восстанавливается на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам.

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«В мае-июне мы наблюдали почти двукратный рост выдач ежемесячно после снижения выдач в феврале-марте. В июле-августе среднемесячный рост выдач составляет 28%. В августе объем выдач кредитов приблизился к докризисным значениям», – цитирует его «Интерфакс».

Восстановление же этого сегмента до уровня 2021 г. произойдет в конце текущего года, добавил Царев.

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VII Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». Пленарное заседание с участием Владимира Путина запланировано на утро 7 сентября. В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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