В Сбербанке сообщили об увеличении вкладов физлиц в июле на 300 млрд рублей

Царев пояснил, что прирост средств населения в российских банках пришелся на первую половину месяца, во второй же начался отток из-за истечения срока «дорогих» трехмесячных депозитов. При этом банк ожидает увеличения объема средств физлиц по итогам года на 3,5%, добавил он. Доля же валютных вкладов, по его данным, не превышает 10% от общего объема средств розничных клиентов.