Рост розничного кредитования в июле замедлился

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи), ставки по кредитам на неделе с 29 июля по 5 августа стагнируют – ставки по потребкредитам в топ-20 банков по состоянию на 4 августа сократились на всего 0,07 п. п. до 18,12% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,77% (–0,09 п. п.), по залоговым кредитам ставка составила 16,69%, следует из мониторинга площадки. На неделе после резкого снижения ключевой ставки до 8% ставки в банках были все еще двузначными: средняя максимальная ставка по потребительским кредитам с 20 по 27 июля опустилась в топ-20 банков всего на 0,1 п. п. до 18,19% годовых.