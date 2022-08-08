Рост розничного кредитования в июле замедлился

Рост розничного кредитования в июле замедлилсяСказалась сезонность и исчерпание отложенного спроса, считают эксперты
Темпы роста выдач кредитов гражданам замедлили рост в июле – они достигли 856,8 млрд руб. и выросли на 26% относительно июня, тогда как в том же месяце рост был 71% относительно мая. Это следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Рост замедлился во всех сегментах – ипотеке, кредитах наличными, POS-кредитах (в точке продаж) и автокредитовании. В годовом выражении рынок отстает от значений прошлого года на 26,6%, оставаясь на уровне осени 2019 г.
Кредиты наличными показали незначительный рост: в июле их размер достиг 427,4 млрд руб. (+23,3% относительно июня), а количество – 1,75 млн штук (+14,8%). Средний чек в июле вырос на 7,5% и составил 243 900 руб. В годовом выражении сегмент упал на 29,36% по размеру и на 9,2% – по количеству.
Ипотека показывает рост второй месяц подряд после двухмесячного спада в апреле-мае, хотя темпы роста также замедлились. Выдачи выросли на 35% относительно июня до 346,7 млрд руб., а их количество – на 37% до 88 700 штук. Это ниже показателей прошлого года по количеству выдач и размеру – на 41% и 20,8% соответственно. Размер одного ипотечного кредита немного снизился – средний чек составил 3,9 млн руб., что на 1,7% меньше значения июня, но почти на 35% выше июля 2021 г.
Автокредитов банки выдали на 58,7 млрд руб. (+12,5%) в суммарном выражении и 47 000 штук (+14,8%) – в количественном. Относительно прошлого года автокредитование упало по выдачам на 38,5%, по количеству – на 49,5%.
Рост POS-кредитования замедлился до 2,5% (24,8 млрд руб.), но общее количество сократилось на 12,4% — с 1 млн штук в июне до 885 800 штук в июле. В годовом выражении сумма выданных POS-кредитов упала почти на 17%, хотя количество, наоборот, выросло на 39,5%. В то же время средний чек по POS-кредитованию после небольшого падения в июне вырос на 17% – с 24 000 руб. в июне до 28 000 руб. в июле.
Сезонный фактор
Спросу на заемные средства способствует снижение ключевой ставки, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. 10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%, а 22 июля – до 8%, тогда как еще 28 февраля ключевая ставка взлетела до 20%, из-за чего по рыночным программам у банков ставки превышали ключевую. К тому же, в конце июня ставка по программе льготной ипотеки снизилась с 9 до 7% годовых, также вернувшись к своему докризисному уровню.
Пока скорость кредитования восстанавливается медленнее, чем во время пандемии: тогда розничное кредитование восстановилось уже на 4 месяц, а сейчас, даже спустя 6 месяцев, отметку февраля 2022 г. еще не удалось преодолеть, сказал проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Но, по его словам, не стоит относить снижение темпов выдач к негативному фактору, так как в июне большой относительный прирост кредитования был реализован за счет низкой базы.
Июньская динамика не вполне показательна – на ней сказался отложенный спрос марта-мая, когда ставки по потребкредитам выросли до заградительных уровней, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, в июле влияние данного фактора несколько снизилось, что и обеспечило более сдержанные темпы роста, хотя они остаются достаточно высокими.
Можно говорить не столько о замедлении прироста, сколько о возврате к нормальным темпам, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Наращивание объемов розничного кредитования продолжится – спрос со стороны населения по большинству типов кредитов имеется, банки постепенно снижают ставки вслед за снижением ключевой, а также смягчают скоринг, добавил он.
Потенциал для роста кредитования видит и Мосин: по итогам августа возможно будет фиксировать более 1 трлн руб. новых выданных кредитов, а те объемы кредитования, которые покажет рынок по итогам августа-сентября, сохранятся до конца года с традиционным «высоким» декабрем. Тем не менее не стоит ожидать возврата к прошлогодним темпам роста, поскольку одним из ограничивающих факторов могут выступить реальные доходы населения, которые в первом полугодии снижались, отметил Доронкин.
Ставки падают медленнее ключевой
По данным финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи), ставки по кредитам на неделе с 29 июля по 5 августа стагнируют – ставки по потребкредитам в топ-20 банков по состоянию на 4 августа сократились на всего 0,07 п. п. до 18,12% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,77% (–0,09 п. п.), по залоговым кредитам ставка составила 16,69%, следует из мониторинга площадки. На неделе после резкого снижения ключевой ставки до 8% ставки в банках были все еще двузначными: средняя максимальная ставка по потребительским кредитам с 20 по 27 июля опустилась в топ-20 банков всего на 0,1 п. п. до 18,19% годовых.
По рыночным ипотечным программам у банков также все еще двузначные ставки. Средневзвешенная ставка в топ-20 банках по данным «Дом.РФ» на 5 августа составляла 10,1% на новостройки и 10,21% – на вторичное жилье, по программе ипотеки с господдержкой ставка уже 6,63%, а по семейной – 5,64%.