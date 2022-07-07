Рынок ипотеки в июне вырос после двух месяцев падения

Рынок ипотеки в июне вырос после двух месяцев паденияДля граждан стоимость жилищных кредитов становится все более комфортной
Ипотечное кредитование после двухмесячного спада в июне показало рост: выдачи выросли на 78,5% относительно мая до 251,5 млрд руб., а их количество – на 87% до 68 600 штук, следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Но это все еще сильно ниже прошлогодних значений по количеству выдач и размерам кредитования – на 61,6% и 54,4% соответственно.
Размер одного кредита немного снизился – средний чек по ипотеке составил 3,7 млн руб., что на 4,6% меньше рекордного значения мая, но почти на 19% выше июня 2021 г.
Рынок ипотеки падал два месяца подряд: в апреле выдачи и количество кредитов рухнули на 70% в месячном выражении, в мае рынок сократился еще на 13,5% до 140,9 млрд руб. по сравнению с апрелем. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 г.
Стимулом для роста кредитования послужило возвращение ключевой ставки к докризисному уровню – 10 июня Банк России снизил ее с 11% до 9,5%, тогда как еще 28 февраля ключевая ставка взлетела до 20%, из-за чего по рыночным программам у банков ставки превышали ключевую. К тому же, в конце июня ставка по программе льготной ипотеки снизилась с 9 до 7% годовых, также вернувшись к своему докризисному уровню.
По рыночным программам у банков все еще двузначные ставки. Средневзвешенная ставка в топ-20 банках по данным «Дом.РФ» на 1 июля составляла 10,72% на новостройки и 10,83% – на вторичное жилье, по программе ипотеки с господдержкой ставка уже 6,63%, а по семейной – 5,64%.
Несмотря на то, что цикл снижения ключевой ставки начался в апреле, до начала июня без учета льготной программы кредиты оставались слишком дорогими для заемщиков, что на фоне сохранения повышенных геополитических рисков сдерживало спрос на ипотечные кредиты, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Но с июня ставка опустилась до комфортного уровня, что способствовало оживлению спроса и росту объема выдач по итогам месяца, добавила она.
Основными факторами восстановления ипотечного кредитования являются снижение процентных ставок, коррекция риск-политик, изменение льготных программ, а также предоставление возможности сочетания льготных и рыночных программ, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
По мнению Бородулина, при отсутствии внешних шоков тренд на восстановление выдач сохранится и в ближайшие месяцы. Кроме этого положительно на объем выдач может повлиять окончание действия срока вкладов, которые граждане открывали на 3-6 месяцев под ставку 20%, так как после их окончания ряд потребителей может задуматься об инвестировании в недвижимость, считает эксперт. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в третьей декаде июня составила 7,72%.
Не все сделки, оформление которых началось в июне, дошли до непосредственной выдачи, поэтому можно ожидать, что объем выдач в июле будет еще больше, добавляет Якушкина. По ее словам, в случае дальнейшего снижения ключевой можно ожидать еще большего увеличения спроса, поскольку часть потенциальных заемщиков по-прежнему занимают выжидательную позицию.
Чего ждать от ипотеки
Но повторить успех прошлого года, когда банки выдали рекордные 5,7 трлн руб. кредитов, уже не удастся. Общая экономическая реальность существенно поменялась, говорит Бородулин, но для банков ипотека, как наименее рискованный вид кредитования граждан, будет драйвером роста процентных и сопутствующих доходов, и к концу года можно ожидать роста общего портфеля в районе 10-15% год к году. По словам Якушкиной, ипотеки уже же выдано 1,9 трлн руб., поэтому за год банки выдадут больше 2 трлн руб.
Прогноз рейтингового агентства НКР по итогам года – не менее 3 трлн руб. выданных кредитов, говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин. У Frank RG наиболее оптимистичный прогноз: к концу года банки смогут выдать примерно 4-4,5 трлн руб. ипотеки, говорит проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Он полагает, что, если результаты ипотечного кредитования не будут удовлетворять макроэкономическим целям, то возможны дополнительные шаги со стороны ЦБ и государства: развитие других видов ипотеки, например, дальневосточной, дальнейшее снижение ставок, увеличение лимитов.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в мае отмечала, что с учетом снижения ключевой ставки и расширения государственных программ поддержки можно ожидать роста ипотечного кредитования в 2022 г. на 10–15%. Суммарно ЦБ ожидает, что банки смогут выдать в 2022 г. 2 трлн руб. ипотечных кредитов.
Рынок продолжает расти
Весь рынок кредитования показал рост в июне – выдачи достигли 675,3 млрд руб. и выросли на 69,8% относительно мая. Но в годовом выражении рынок все еще отстает от значений прошлого года на 47,6%, оставаясь на уровне мая 2019 г.
Кредиты наличными второй месяц подряд показывают значительный рост: в июне их размер достиг 349,6 млрд руб.(+78,7% относительно мая), а количество – 1,5 млн штук (+61,6%). Средний чек в июне вырос на 10,6% и составил 227 400 руб. В годовом выражении сегмент упал на 43% по размеру и на 17,5% – по количеству.
Оживляется и автокредитование. Банки выдали автокредитов на 51,7 млрд руб. (+33%) в суммарном выражении и 39 200 штук (+24,6%) – в количественном. Относительно прошлого года автокредитование упало по выдачам на 44,7%, по количеству – на 52%.
POS-кредитование (в точках продаж) замедлило свой рост: на 24,3% выросло количество выдач – до 1 млн штук, но их размер практически не вырос – на 0,6% (22,5 млрд руб.) относительно мая. В годовом выражении сумма выданных POS-кредитов упала на 19,6%, хотя количество, наоборот, выросло на 71%. В то же время средний чек по POS-кредитованию после роста в мае опять упал на 19% – с 27 400 руб. в мае до 22 200 руб. в июне.
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