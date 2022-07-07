Рынок ипотеки в июне вырос после двух месяцев падения

Но повторить успех прошлого года, когда банки выдали рекордные 5,7 трлн руб. кредитов, уже не удастся. Общая экономическая реальность существенно поменялась, говорит Бородулин, но для банков ипотека, как наименее рискованный вид кредитования граждан, будет драйвером роста процентных и сопутствующих доходов, и к концу года можно ожидать роста общего портфеля в районе 10-15% год к году. По словам Якушкиной, ипотеки уже же выдано 1,9 трлн руб., поэтому за год банки выдадут больше 2 трлн руб.