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Несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке, рынок жилья так и не восстановился от кризиса

В июне в Московском регионе было продано в 2 раза меньше квартир, чем годом ранее
Дарья Молоткова
Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают постепенного увеличения продаж в среднесрочной перспективе / Андрей Гордеев / Ведомости

В июне 2022 г. в Москве и Московской области было заключено в общей сложности 8273 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания BnMap.pro. Это на 16% больше, чем было в мае, когда было продано 7093 квартиры. Похожие данные и у руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова. По его оценке, в июне в Московском регионе было заключено 8940 сделок по продаже квартир, тогда как в мае их было только 7540.

Тем не менее, если не считать показатели прошлого месяца (а в мае традиционно низкая активность на рынке жилья из-за долгих выходных), июнь показал худший результат в плане продаж квартир за последний год. К примеру, в апреле, по данным «Циан.Аналитики», было заключено 9500 ДДУ, а в марте и вовсе 18 300 сделок. А по сравнению с прошлым июнем падение составило почти 50% (16 338 ДДУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных