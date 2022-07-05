Несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке, рынок жилья так и не восстановился от кризиса

В июне 2022 г. в Москве и Московской области было заключено в общей сложности 8273 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания BnMap.pro. Это на 16% больше, чем было в мае, когда было продано 7093 квартиры. Похожие данные и у руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова. По его оценке, в июне в Московском регионе было заключено 8940 сделок по продаже квартир, тогда как в мае их было только 7540.