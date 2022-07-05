Несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке, рынок жилья так и не восстановился от кризиса

Несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке, рынок жилья так и не восстановился от кризисаВ июне в Московском регионе было продано в 2 раза меньше квартир, чем годом ранее
В июне 2022 г. в Москве и Московской области было заключено в общей сложности 8273 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания BnMap.pro. Это на 16% больше, чем было в мае, когда было продано 7093 квартиры. Похожие данные и у руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова. По его оценке, в июне в Московском регионе было заключено 8940 сделок по продаже квартир, тогда как в мае их было только 7540.
Тем не менее, если не считать показатели прошлого месяца (а в мае традиционно низкая активность на рынке жилья из-за долгих выходных), июнь показал худший результат в плане продаж квартир за последний год. К примеру, в апреле, по данным «Циан.Аналитики», было заключено 9500 ДДУ, а в марте и вовсе 18 300 сделок. А по сравнению с прошлым июнем падение составило почти 50% (16 338 ДДУ).