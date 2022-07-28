Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Банки не торопятся снижать стоимость кредитов после резкого падения ключевой ставки

Падение доходов населения вместе с ростом закредитованности не позволяет банкам быстро смягчать риск-политики
Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Падение доходов населения вместе с ростом закредитованности не позволяют банкам быстро смягчать риск-политики / Евгений Разумный / Ведомости

Банки не спешат снижать стоимость кредитования после того, как Банк России 22 июля резко снизил ключевую ставку с 9,5 до 8%. Ставки в банках все еще двузначные: средняя максимальная ставка по потребительским кредитам с 20 по 27 июля опустилась в топ-20 банков всего на 0,1 п. п. до 18,19% годовых, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). При этом ставки по вкладам падают быстрее – индекс средней максимальной ставки в топ-50 банков опустился на 0,4 п. п. до 7,1–7,3% годовых.

В пределах 1 п. п. ставки снизили всего четыре банка из топ-20 розничных – Альфа-банк, «ФК Открытие, Росбанк и «Ак барс», говорится в обзоре «Финуслуг». Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,85%, по залоговым кредитам на любые цели – до 16,28%. По данным сервиса, самые низкие средние ставки по необеспеченным кредитам предлагают Газпромбанк (13,3%), «МТС банк» (15%) и Альфа-банк (15,8%). Самые высокие ставки у «Тинькофф» (24,9%) и Промсвязьбанка (ПСБ, 22,95%). В течение недели лишь три банка из топ-10 снизили ставки на необеспеченные потребительские кредиты, диапазон составил от 0,8 до 2,2 п. п., по оценке  финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных