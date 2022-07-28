Банки не торопятся снижать стоимость кредитов после резкого падения ключевой ставки

В пределах 1 п. п. ставки снизили всего четыре банка из топ-20 розничных – Альфа-банк, «ФК Открытие, Росбанк и «Ак барс», говорится в обзоре «Финуслуг». Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,85%, по залоговым кредитам на любые цели – до 16,28%. По данным сервиса, самые низкие средние ставки по необеспеченным кредитам предлагают Газпромбанк (13,3%), «МТС банк» (15%) и Альфа-банк (15,8%). Самые высокие ставки у «Тинькофф» (24,9%) и Промсвязьбанка (ПСБ, 22,95%). В течение недели лишь три банка из топ-10 снизили ставки на необеспеченные потребительские кредиты, диапазон составил от 0,8 до 2,2 п. п., по оценке финансового маркетплейса «Сравни.ру».