Количество выданной ипотеки по итогам года сократится на треть

Количество выданной ипотеки по итогам года сократится на третьРынок вырастет лишь за счет увеличения среднего чека
Количество выданных по итогам года ипотечных кредитов сократится на треть и составит 1,2–1,25 млн – это ниже показателей 2019 г., когда выдачи достигли только 1,3 млн, прогнозируют аналитики НКР в своем обзоре. При этом размер выдач может достичь 4,5–5 трлн руб., что лишь на 10–20% ниже рекордного 2021 года (5,5 трлн руб.) и выше пандемийного 2020 года. Рынок ипотечного кредитования вырастет за счет увеличения среднего чека, полагают аналитики рейтингового агентства.
Нестабильная геополитическая ситуация и резкое увеличение ключевой ставки до 20% в конце февраля привели к тому, что в апреле выдачи и количество кредитов рухнули почти на 70% в месячном выражении, а в мае – еще на 13,5% до 140,9 млрд руб. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 года, следует из данных исследовательской компании Frank RG. С постепенным снижением ключевой ставки ипотека начала восстанавливаться. 10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,5%, а 22 июля – до 8%, ставка по программе льготной ипотеки снизилась в конце июня с 9 до 7%, вернувшись к докризисному уровню.