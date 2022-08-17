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Количество выданной ипотеки по итогам года сократится на треть

Рынок вырастет лишь за счет увеличения среднего чека
Наталья Заруцкая Дарья Молоткова
Количество выданной ипотеки по итогам года сократится на треть / Евгений Разумный / Ведомости

Количество выданных по итогам года ипотечных кредитов сократится на треть и составит 1,2–1,25 млн – это ниже показателей 2019 г., когда выдачи достигли только 1,3 млн, прогнозируют аналитики НКР в своем обзоре. При этом размер выдач может достичь 4,5–5 трлн руб., что лишь на 10–20% ниже рекордного 2021 года (5,5 трлн руб.) и выше пандемийного 2020 года. Рынок ипотечного кредитования вырастет за счет увеличения среднего чека, полагают аналитики рейтингового агентства.

Нестабильная геополитическая ситуация и резкое увеличение ключевой ставки до 20% в конце февраля привели к тому, что в апреле выдачи и количество кредитов рухнули почти на 70% в месячном выражении, а в мае – еще на 13,5% до 140,9 млрд руб. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 года, следует из данных исследовательской компании Frank RG. С постепенным снижением ключевой ставки ипотека начала восстанавливаться. 10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,5%, а 22 июля – до 8%, ставка по программе льготной ипотеки снизилась в конце июня с 9 до 7%, вернувшись к докризисному уровню.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных