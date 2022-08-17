Количество выданной ипотеки по итогам года сократится на треть

Нестабильная геополитическая ситуация и резкое увеличение ключевой ставки до 20% в конце февраля привели к тому, что в апреле выдачи и количество кредитов рухнули почти на 70% в месячном выражении, а в мае – еще на 13,5% до 140,9 млрд руб. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 года, следует из данных исследовательской компании Frank RG. С постепенным снижением ключевой ставки ипотека начала восстанавливаться. 10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,5%, а 22 июля – до 8%, ставка по программе льготной ипотеки снизилась в конце июня с 9 до 7%, вернувшись к докризисному уровню.