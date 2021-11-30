Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны

На все эти негативные явления наложилось и старение населения: если в начале 2020 г. граждан старше 60 лет было 32,8 млн, то в начале этого – 33,5 млн человек. А ведь именно пожилые люди – главные в группе риска тяжелых последствий от того же коронавируса: возрастная смертность среди людей старше 60 лет подскочила в 2020 г. на 20%. На столько же выросло число тех, кто значится умершим от старости: в 2019 г. их было 86 000, а в прошлом году – 103 000 человек.