COVID-19 вызвал рост смертей от передозировок опиатами

COVID-19 вызвал рост смертей от передозировок опиатамиВ США число жертв увеличилось за год на 30% и составило 64 000 человек
Более 100 000 американцев скончалось от передозировки лекарствами за первый год пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на центры предотвращения и контроля за заболеваниями США. По данным ведомства, в период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. число смертей от передозировок лекарствами возросло на 30% по сравнению с периодом от марта 2019 г. по апрель 2020 г. и стало вдвое большим, чем этот показатель пять лет ранее. Такое количество летальных исходов от неправильного употребления лекарств, пишет CNN, тесно связано с пандемией коронавируса. С начала пандемии в марте 2020 г. и до апреля 2021 г. COVID-19 унес жизни 509 000 жизней американцев.
Самыми опасными оказались препараты, содержащие синтетический опиоид, который используется как болеутоляющее. По силе действия он в 50–100 раз превосходит морфий, и от его применения в США за указанный период скончалось 64 000 человек. Как сообщило 17 ноября американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), конфискованных властями США с начала года препаратов достаточно, чтобы убить все население страны. Ситуацию с лекарствами ведомство охарактеризовало как «усугубляющийся национальный кризис». Положение усложняет и широкая продажа поддельных таблеток через соцсети. Таким образом, речь идет о смерти от передозировок как легальных лекарств, так и аналогичных им нелегальных наркотиков.
Сырье для производства нелегальных препаратов нелегально завозят в США или Мексику из Китая, после чего наркокартели контрабандой перевозят его через границу. После того как в 2018 г. китайские власти ужесточили контроль за оборотом таких препаратов, другим их источником для США стала Индия. Администрация Джо Байдена пообещала принять меры и выделить $4 млрд на борьбу с «опиоидной эпидемией» в рамках пакета по восстановлению страны после пандемии коронавируса.
Причиной кризиса в США стал очень низкий уровень контроля за выписыванием наркотических опиоидных анальгетиков, пояснил «Ведомостям» замдиректора по науке Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава Евгений Крупицкий. К тому моменту, как контроль усилили, такие анальгетики уже получили большое распространение среди американцев.
Фармацевтические компании в США могут лоббировать разрешения для препаратов, которые вызывают у пациентов зависимость, уверяет научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Был случай, когда опиоидное лекарство приняли после всего лишь двухнедельных испытаний, что является прямым следствием лоббирования фармкомпаний, добавляет эксперт. По его словам, так называемая опиоидная эпидемия в США – это хроническая комплексная проблема, которую обострила пандемия. Нерешительность администрации Байдена объясняется ловушкой рейтинга – нужны радикальные меры вроде увеличения срока испытаний препаратов, чтобы справиться с проблемой. Это приведет к потере поддержки и среди населения, и у компаний, интересы которых представляют некоторые конгрессмены, резюмирует Кошкин.
Существенной проблемой для США, добавляет Кошкин, усугубляющей опиоидную эпидемию, является наркотрафик из Гондураса, Гаити и Венесуэлы, а также отсутствие достаточной просветительской деятельности после легализации легких наркотиков. В итоге люди, привыкшие потреблять опиоидные анальгетики, переключились на незаконно производимые наркотики, в результате чего выросло количество передозировок, пояснил Крупицкий.
В отличие от Америки в России нет кризиса опиоидных анальгетиков, более того, опийная наркомания в последние годы снижается, утверждает Крупицкий. Зато растет потребление так называемых курительных смесей, содержащих наркотические вещества. По его словам, в связи с пандемией пока не наблюдается драматического роста в потреблении наркотических веществ и алкоголя. Но точную картину можно будет увидеть после сбора соответствующей статистики, заметил он.
Тенденция, которую прослеживают наркологи, отмечается в росте числа более тяжелых состояний у пациентов, указывает Крупицкий. В частности, распространены коморбидные состояния, когда в одном человеке сочетается сразу несколько диагнозов: опийная наркомания и неврологические расстройства, опийная наркомания и психические нарушения. Он связывает такое утяжеление состояний с ковидом: при инфекции поражаются органы и системы организма, в дополнение к этому еще происходит воздействие психоактивных веществ.
16 ноября МВД опубликовало на портале нормативных правовых актов проект постановления правительства, согласно которому в перечень запрещенных веществ предлагается внести 22 новых прекурсора, в том числе два вещества, применяющихся для изготовления наркотических средств фентанильного ряда. В пояснительной записке говорится, что внутри страны во время пандемии увеличились объемы изготовления наркотических средств и психотропных веществ за счет использования «дизайнерских прекурсоров» – соединений, имеющие сходство химического строения с уже запрещенными в России прекурсорами. По словам Крупицкого, «дизайнерские наркотики» появляются все время и никуда не исчезнут, этот вопрос требует постоянного контроля и оперативного внесения их в списки запрещенных веществ.
В России в периоды локдаунов росло потребление алкоголя, говорит Крупицкий. С начала пандемии по ноябрь 2021 г. потребление алкогольных напитков в России выросло не так уж сильно – на 5%, парирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он затруднился назвать абсолютные цифры, указав на существование как легального, так и серого рынка, который невозможно точно оценить. В основном спрос рос на крепкий алкоголь и пиво.
По мнению Дробиза, потребляющие крепкий алкоголь (около 50 млн взрослых) с начала пандемии стали пить его примерно на 15% больше. Часто люди использовали такие напитки в качестве антидепрессанта. Кроме того, средний класс выпивал достаточно большой объем алкогольной продукции вне России, в отпусках. С конца марта 2020 г. все эти люди осели внутри страны, сказал Дробиз: «Меньше пить они не стали – даже больше, потому что пандемия, кризис, удаленка». По данным Росстата, в 2019 г. в России было зафиксировано 32,3 смерти от алкоголя на 100 000 человек населения, а в 2020 г. – 34,4 на 100 000.