COVID-19 вызвал рост смертей от передозировок опиатами

Более 100 000 американцев скончалось от передозировки лекарствами за первый год пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на центры предотвращения и контроля за заболеваниями США. По данным ведомства, в период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. число смертей от передозировок лекарствами возросло на 30% по сравнению с периодом от марта 2019 г. по апрель 2020 г. и стало вдвое большим, чем этот показатель пять лет ранее. Такое количество летальных исходов от неправильного употребления лекарств, пишет CNN, тесно связано с пандемией коронавируса. С начала пандемии в марте 2020 г. и до апреля 2021 г. COVID-19 унес жизни 509 000 жизней американцев.