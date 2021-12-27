После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек

26 декабря 30 лет назад стало последним днем существования СССР. Развал Союза президент России Владимир Путин называл крупнейшей геополитической катастрофой XX в. Он же все чаще стал констатировать проблемы с демографией. Падение рождаемости в середине 1990-х гг. он сравнивал с ситуацией в 1943–1944 гг., выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 30 ноября. «146 млн для такой огромной территории совершенно недостаточно: у нас же рабочих рук не хватает!» – говорил Путин на большой итоговой пресс-конференции 23 декабря.