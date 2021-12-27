После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек

После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человекПо прогнозу Госкомстата, численность населения РФ к концу 2021 года могла превысить 169 млн человек
26 декабря 30 лет назад стало последним днем существования СССР. Развал Союза президент России Владимир Путин называл крупнейшей геополитической катастрофой XX в. Он же все чаще стал констатировать проблемы с демографией. Падение рождаемости в середине 1990-х гг. он сравнивал с ситуацией в 1943–1944 гг., выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 30 ноября. «146 млн для такой огромной территории совершенно недостаточно: у нас же рабочих рук не хватает!» – говорил Путин на большой итоговой пресс-конференции 23 декабря.
Дата-отдел «Ведомостей» оценил демографическую ситуацию в стране на основе долгосрочного прогноза Госкомстата СССР от 1990 г. и данных Росстата. Без учета сверхубыли из-за пандемии COVID-19 (1 млн граждан) демографические потери населения (избыточная смертность плюс снижение рождаемости) за три десятилетия составили 25,3 млн человек и оказались самыми значимыми в истории России (см. «Как мы считали»).