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После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек

По прогнозу Госкомстата, численность населения РФ к концу 2021 года могла превысить 169 млн человек
Александр Соколов
ALAIN-PIERRE HOVASSE / EPA / ТАСС

26 декабря 30 лет назад стало последним днем существования СССР. Развал Союза президент России Владимир Путин называл крупнейшей геополитической катастрофой XX в. Он же все чаще стал констатировать проблемы с демографией. Падение рождаемости в середине 1990-х гг. он сравнивал с ситуацией в 1943–1944 гг., выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 30 ноября. «146 млн для такой огромной территории совершенно недостаточно: у нас же рабочих рук не хватает!» – говорил Путин на большой итоговой пресс-конференции 23 декабря.

Дата-отдел «Ведомостей» оценил демографическую ситуацию в стране на основе долгосрочного прогноза Госкомстата СССР от 1990 г. и данных Росстата. Без учета сверхубыли из-за пандемии COVID-19 (1 млн граждан) демографические потери населения (избыточная смертность плюс снижение рождаемости) за три десятилетия составили 25,3 млн человек и оказались самыми значимыми в истории России (см. «Как мы считали»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных