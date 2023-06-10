В «Союзмультфильме» рассказали о выпуске 115 эпизодов мультсериалов с начала года

Слащева тогда заявила, что за последние пять лет объем производства российских мультфильмов вырос в три раза. По ее словам, отечественная анимация доминировала в индустрии еще до ухода иностранных кинокомпаний с российского рынка. Слащева уточнила, что в 2023 г. ожидается выход 14 анимационных картин. В то же время, отмечала она, отрасли необходимы дополнительные меры поддержки.