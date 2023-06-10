В «Союзмультфильме» рассказали о выпуске 115 эпизодов мультсериалов с начала года
По результатам первых пяти месяцев текущего года «Союзмультфильм» выпустил 14 часов анимации, которые включают 115 эпизодов мультсериалов киностудии, рассказала ТАСС председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
«Союзмультфильм» сегодня – один из лидеров производства анимации в нашей стране, за прошлый год мы выпустили свыше 41 часа анимации, и уже в этом было создано 14 часов, которые включают 115 эпизодов наших сериальных проектов», – поделилась она.
Слащева назвала «Союзмультфильм» мини-холдингом, который включает не только производственный комплекс, но и собственное лицензионное агентство, телеканал «Мультиландия», площадки «Союзмультклуб», «Союзмультпарк», «Союзмульткафе», культурно-выставочные проекты, образовательные курсы. По ее словам, киностудия планируют построить собственные мультвселенные.
10 июня «Союзмультфильм» празднует свой 87-й день рождения.
В конце мая президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» в пространстве «Зотов» пообещал разработать меры дополнительной поддержки для российской анимационной отрасли. В разговоре со Слащевой глава государства назвал анимацию приоритетной отраслью и отметил, что анимация является «фундаментом образования и воспитания».
Слащева тогда заявила, что за последние пять лет объем производства российских мультфильмов вырос в три раза. По ее словам, отечественная анимация доминировала в индустрии еще до ухода иностранных кинокомпаний с российского рынка. Слащева уточнила, что в 2023 г. ожидается выход 14 анимационных картин. В то же время, отмечала она, отрасли необходимы дополнительные меры поддержки.