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В «Союзмультфильме» рассказали о выпуске 115 эпизодов мультсериалов с начала года

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По результатам первых пяти месяцев текущего года «Союзмультфильм» выпустил 14 часов анимации, которые включают 115 эпизодов мультсериалов киностудии, рассказала ТАСС председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Союзмультфильм» сегодня – один из лидеров производства анимации в нашей стране, за прошлый год мы выпустили свыше 41 часа анимации, и уже в этом было создано 14 часов, которые включают 115 эпизодов наших сериальных проектов», – поделилась она.

Слащева назвала «Союзмультфильм» мини-холдингом, который включает не только производственный комплекс, но и собственное лицензионное агентство, телеканал «Мультиландия», площадки «Союзмультклуб», «Союзмультпарк», «Союзмульткафе», культурно-выставочные проекты, образовательные курсы. По ее словам, киностудия планируют построить собственные мультвселенные.

10 июня «Союзмультфильм» празднует свой 87-й день рождения.

Ранее по теме: Путин пообещал дополнительную поддержку российской анимационной отрасли

В конце мая президент России Владимир Путин в ходе ​​посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» в пространстве «Зотов» пообещал разработать меры дополнительной поддержки для российской анимационной отрасли. В разговоре со Слащевой глава государства назвал анимацию приоритетной отраслью и отметил, что анимация является «фундаментом образования и воспитания». 

Слащева тогда заявила, что за последние пять лет объем производства российских мультфильмов вырос в три раза. По ее словам, отечественная анимация доминировала в индустрии еще до ухода иностранных кинокомпаний с российского рынка. Слащева уточнила, что в 2023 г. ожидается выход 14 анимационных картин. В то же время, отмечала она, отрасли необходимы дополнительные меры поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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