Минкульт России предложил Китаю учредить Евразийскую кинопремию
Россия предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова после заседания подкомиссии по культуре российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Хэйхэ.
«Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Китай – одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе», – написала Любимова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что в ближайшее время будет разработана программа событий дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 г. Любимова подчеркнула, что уровень культурного сотрудничества России с Китаем растет, добавив, что Китай заинтересован в таком взаимодействии.
С идеей по созданию Евразийской кинопремии в мае 2022 г. уже выступал президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) режиссер Никита Михалков. От имени Союза кинематографистов России он предложил создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». Михалков отметил, что можно допускать по одному фильму, который был произведен не на территории евразийского пространства, но он должен соответствовать «нашим принципам».
В ноябре 2022 г. режиссер назвал невозможным участие российских картин в «Оскаре» из-за принципов, по которым отбираются фильмы на премию, – по его словам, они не соответствуют российским ценностям.
Последний раз российское кино оказалось на «Оскаре» в 2021 г. Осенью прошлого года президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ решил не отправлять российский фильм на премию «Оскар», после чего Российский оскаровский комитет покинули ряд его представителей. В частности, возглавлявший комитет режиссер Павел Чухрай, режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Котт и др.