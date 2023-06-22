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Минкульт России предложил Китаю учредить Евразийскую кинопремию

Ведомости

Россия предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова после заседания подкомиссии по культуре российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Хэйхэ.

«Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Китай – одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе», – написала Любимова в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что в ближайшее время будет разработана программа событий дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 г. Любимова подчеркнула, что уровень культурного сотрудничества России с Китаем растет, добавив, что Китай заинтересован в таком взаимодействии.

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С идеей по созданию Евразийской кинопремии в мае 2022 г. уже выступал президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) режиссер Никита Михалков. От имени Союза кинематографистов России он предложил  создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». Михалков отметил, что можно допускать по одному фильму, который был произведен не на территории евразийского пространства, но он должен соответствовать «нашим принципам».

В ноябре 2022 г. режиссер назвал невозможным участие российских картин в «Оскаре» из-за принципов, по которым отбираются фильмы на премию, – по его словам, они не соответствуют российским ценностям.

Последний раз российское кино оказалось на «Оскаре» в 2021 г. Осенью прошлого года президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ решил не отправлять российский фильм на премию «Оскар», после чего Российский оскаровский комитет покинули ряд его представителей. В частности, возглавлявший комитет режиссер Павел Чухрай, режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Котт и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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