Газета
Медиа

Лукашенко разрешил вводить запрет на работу СМИ из недружественных стран

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес изменения в закон «О средствах массовой информации», в числе которых – возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории республики. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба главы государства.

Как пояснили в пресс-службе, запретить работу иностранных СМИ в стране могут в случае «проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ».

Кроме того, в законе также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Будет расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору, говорится на сайте президента. 

Ранее по теме: В Белоруссии приговорили к 12 годам колонии экс-руководителей портала Tut.by

Документом устанавливаются и требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и радиовещательных СМИ. 

«Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси», – рассказали в пресс-службе.

В декабре 2020 г. белорусский портал Tut.by лишился статуса СМИ. После задержания сотрудников компании в августе 2021 г. сайт Tut.by, а также его аккаунты в соцсетях были признаны экстремистскими, а его деятельность запрещена в Белоруссии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных