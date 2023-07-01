Лукашенко разрешил вводить запрет на работу СМИ из недружественных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес изменения в закон «О средствах массовой информации», в числе которых – возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории республики. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба главы государства.
Как пояснили в пресс-службе, запретить работу иностранных СМИ в стране могут в случае «проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ».
Кроме того, в законе также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Будет расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору, говорится на сайте президента.
Документом устанавливаются и требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и радиовещательных СМИ.
«Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси», – рассказали в пресс-службе.
В декабре 2020 г. белорусский портал Tut.by лишился статуса СМИ. После задержания сотрудников компании в августе 2021 г. сайт Tut.by, а также его аккаунты в соцсетях были признаны экстремистскими, а его деятельность запрещена в Белоруссии.