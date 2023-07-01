Лукашенко разрешил вводить запрет на работу СМИ из недружественных стран

Кроме того, в законе также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Будет расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору, говорится на сайте президента.