В Белоруссии приговорили к 12 годам колонии экс-руководителей портала Tut.by
Минский городской суд приговорил экс-гендиректора Tut.by Людмилу Чекину к 12 годам колонии. Аналогичное решение принято в отношении бывшего главного редактора художественно-редакционного отдела портала Марины Золотовой, сообщает «БелТА».
Обе фигурантки дела будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Дело против пяти бывших сотрудников компании рассматривалось в закрытом режиме с 9 января. Их обвиняли в разжигании розни, призывах к санкциям, угрозе национальной безопасности Белоруссии, организации грубого нарушения общественного порядка, а также в уклонении от уплаты налогов, отмечают «РИА Новости». Приговор был оглашен публично.
По данным «БелТА», в материалах уголовного дела сказано, что ООО «Тут Бай Медиа» имело налоговые льготы как резидент Парка высоких технологий (ПВТ), в котором действует специальный правовой режим для компаний, занимающихся разработками в области IT. Однако выяснилось, что сервис kupi.tut.by не был собственной разработкой компании, для него использовалось программное обеспечение (ПО) другой организации.
Чтобы получить налоговые льготы, Tut.by создала подконтрольное ООО «Паблишер бокс», которое оказывало услуги в сфере рекламы. Это было необходимо для продолжения получения выручки, пишет «БелТА». Следствие выяснило, что вступление компании в ПВТ в принципе не было обоснованным. В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что в результате бюджет недополучил налоги в размере более 3 млн белорусских рублей.
В мае 2021 г. департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела против должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» из-за уклонения от уплаты налогов и сборов. 21 мая Чекина и Золотова были задержаны.
Обвинения в неуплате налогов были предъявлены пяти бывшим сотрудникам компании. В январе 2023 г. стало известно, что трое из них покинули республику. Речь идет о бывших главном редакторе политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольге Лойко, редакторе Елене Толкачевой и юрисконсульте Екатерине Ткаченко. В ходе сегодняшнего заседания суд приостановил дело в отношении них.
В декабре 2020 г. портал Tut.by лишился статуса СМИ. После задержания сотрудников компании в августе 2021 г. сайт Tut.by, а также его аккаунты в соцсетях были признаны экстремистскими, а его деятельность запрещена в Белоруссии.