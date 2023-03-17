В Белоруссии приговорили к 12 годам колонии экс-руководителей портала Tut.by

По данным «БелТА», в материалах уголовного дела сказано, что ООО «Тут Бай Медиа» имело налоговые льготы как резидент Парка высоких технологий (ПВТ), в котором действует специальный правовой режим для компаний, занимающихся разработками в области IT. Однако выяснилось, что сервис kupi.tut.by не был собственной разработкой компании, для него использовалось программное обеспечение (ПО) другой организации.