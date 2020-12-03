В Белоруссии суд лишил портал Tut.by статуса СМИ

В конце октября суд Минска признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип. В ноябре СК Белоруссии обвинил канал в организации беспорядков, а КГБ страны включил его создателя Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. Сейчас они находятся в Польше. Варшава отказалась выдавать их Минску. Аудитория Nexta сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента.