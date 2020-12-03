В Белоруссии суд лишил портал Tut.by статуса СМИ
Экономический суд Минска лишил новостной портал Tut.by статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ, так как публикуемая им информация наносит вред государственным интересам. Об этом сообщает сам портал.
«Судья постановил лишить tut.by статуса СМИ», — говорится в публикации. Защита портала в суде настаивает, что лишение статуса СМИ ограничивает право людей на доступ к достоверной информации. Власти могут получить прекратить выпуск издания после решения суда.
Министерство информации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска сетевого издания и лишения его статуса средства массовой информации в конце сентября. Основанием для него стали четыре предупреждения Мининформации страны.
Гендиректор «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина после оглашения решения заявила, что оно будет обжаловано, пишет «Интерфакс».
Предупреждения касались материалов о «тайных протоколах» на выборах президента, о премиях сотрудникам госконтроля «за успехи» в резонансных делах, об обысках у редактора портала и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что таможенные органы республики попросили подтвердить, что в книгах о Гарри Поттере нет призывов к свержению строя. Мининформации страны считает, что эти публикации распространяют недостоверную информацию и «наносят вред государственным интересам».
Портал был зарегистрирован в качестве СМИ в январе 2019 г., до этого с момента основания в 2000 г. портал работал без наличия такого статуса.
В конце октября суд Минска признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип. В ноябре СК Белоруссии обвинил канал в организации беспорядков, а КГБ страны включил его создателя Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. Сейчас они находятся в Польше. Варшава отказалась выдавать их Минску. Аудитория Nexta сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента.