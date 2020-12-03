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В Белоруссии суд лишил портал Tut.by статуса СМИ

Ведомости

Экономический суд Минска лишил новостной портал Tut.by статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ, так как публикуемая им информация наносит вред государственным интересам. Об этом сообщает сам портал.

«Судья постановил лишить tut.by статуса СМИ», — говорится в публикации. Защита портала в суде настаивает, что лишение статуса СМИ ограничивает право людей на доступ к достоверной информации. Власти могут получить прекратить выпуск издания после решения суда.

Министерство информации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска сетевого издания и лишения его статуса средства массовой информации в конце сентября. Основанием для него стали четыре предупреждения Мининформации страны.

Гендиректор «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина после оглашения решения заявила, что оно будет обжаловано, пишет «Интерфакс».

Предупреждения касались материалов о «тайных протоколах» на выборах президента, о премиях сотрудникам госконтроля «за успехи» в резонансных делах, об обысках у редактора портала и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что таможенные органы республики попросили подтвердить, что в книгах о Гарри Поттере нет призывов к свержению строя. Мининформации страны считает, что эти публикации распространяют недостоверную информацию и «наносят вред государственным интересам».

Портал был зарегистрирован в качестве СМИ в январе 2019 г., до этого с момента основания в 2000 г. портал работал без наличия такого статуса. 

В конце октября суд Минска признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип. В ноябре СК Белоруссии обвинил канал в организации беспорядков, а КГБ страны включил его создателя Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. Сейчас они находятся в Польше. Варшава отказалась выдавать их Минску. Аудитория Nexta сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента.

Ранее по теме: КГБ Белоруссии внес создателей Telegram-канала Nexta в список террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных