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КГБ Белоруссии внес создателей Telegram-канала Nexta в список террористов

Ведомости

КГБ Белорусии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности, сообщает ТАСС.

17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.

Канал Nexta-Live, количество подписчиков на котором превышает 1,7 млн, и логотип «Nexta» признаны в республике экстремистскими материалами. Telegram-канал после этого сменил логотип и название на НЕХТА Live. 28 сентября Протасевич объявил, что уходит из проекта. Степан Путило также был объявлен в розыск в России.

Телеграм-канал Nexta стал одним из главных ресурсов, освещающих протесты в Беларуси. Редакция канала находится в Польше.

Ранее по теме: Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать основателей канала Nexta

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных