КГБ Белоруссии внес создателей Telegram-канала Nexta в список террористов
КГБ Белорусии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности, сообщает ТАСС.
17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.
Канал Nexta-Live, количество подписчиков на котором превышает 1,7 млн, и логотип «Nexta» признаны в республике экстремистскими материалами. Telegram-канал после этого сменил логотип и название на НЕХТА Live. 28 сентября Протасевич объявил, что уходит из проекта. Степан Путило также был объявлен в розыск в России.
Телеграм-канал Nexta стал одним из главных ресурсов, освещающих протесты в Беларуси. Редакция канала находится в Польше.