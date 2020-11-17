Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать основателей канала Nexta
Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича, сообщает пресс-служба ведомства.
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Министерства юстиции Республики Польша просьбу о заключении под стражу и выдаче граждан Республики Беларусь Путило Степана Александровича и Протасевича Романа Дмитриевича для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении белорусского ведомства.
5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Путило и Протасевича по статье об организации массовых беспорядков. Канал Nexta-Live, количество подписчиков на котором превышает 1,7 млн, и логотип «Nexta» признаны в республике экстремистскими материалами. Telegram-канал после этого сменил логотип и название на НЕХТА Live. 28 сентября Протасевич объявил, что уходит из проекта.
17 ноября с просьбой выдать Путило и Протасевича к польской стороне обратился МИД республики.