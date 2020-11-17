Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать основателей канала Nexta

5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Путило и Протасевича по статье об организации массовых беспорядков. Канал Nexta-Live, количество подписчиков на котором превышает 1,7 млн, и логотип «Nexta» признаны в республике экстремистскими материалами. Telegram-канал после этого сменил логотип и название на НЕХТА Live. 28 сентября Протасевич объявил, что уходит из проекта.