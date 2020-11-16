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Белоруссия призвала Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta

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МИД Белоруссии призвал Варшаву выдать создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича, сообщает ведомство по итогам переговоров со временным поверенным в делах Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы ”НЕХТА“ и ”НЕХТА Live“. Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении МИД республики.

5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении создателя Telegram-канала Nexta Путило и его бывшего главреда Протасевича по статье об организации массовых беспорядков. Канал NEXTA-Live, количество подписчиков на котором превышает 1,7 млн, и логотип «NEXTA» признаны в республике экстремистскими материалами.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее по теме: СК Белоруссии обвинил создателя Telegram-канала «Nexta» в организации беспорядков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных