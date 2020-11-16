Белоруссия призвала Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta
МИД Белоруссии призвал Варшаву выдать создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича, сообщает ведомство по итогам переговоров со временным поверенным в делах Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским.
«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы ”НЕХТА“ и ”НЕХТА Live“. Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении МИД республики.
5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении создателя Telegram-канала Nexta Путило и его бывшего главреда Протасевича по статье об организации массовых беспорядков. Канал NEXTA-Live, количество подписчиков на котором превышает 1,7 млн, и логотип «NEXTA» признаны в республике экстремистскими материалами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.