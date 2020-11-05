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СК Белоруссии обвинил создателя Telegram-канала «Nexta» в организации беспорядков

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении создателя Telegram-канала «Nexta» Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича по статье об организации массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте СК.

«В отношении граждан Республики Беларусь С.Путило и Р.Протасевич вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится на сайте Следственного комитета.

Также против Путило и Протасевича завели уголовное дело по в связи с умышленным возбуждением социальной вражды к представителям власти и правоохранителямс помощью Telegram-канала. Сейчас Путило и Протасович находятся в межгосударственном розыске, добавили в СК.

В Следственном комитете Белоруссии напомнили, что Telegram-канал «Nexta-Live» и логотип «Nexta» решением суда признаны экстремистскими.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных