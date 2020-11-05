СК Белоруссии обвинил создателя Telegram-канала «Nexta» в организации беспорядков
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении создателя Telegram-канала «Nexta» Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича по статье об организации массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте СК.
«В отношении граждан Республики Беларусь С.Путило и Р.Протасевич вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится на сайте Следственного комитета.
Также против Путило и Протасевича завели уголовное дело по в связи с умышленным возбуждением социальной вражды к представителям власти и правоохранителямс помощью Telegram-канала. Сейчас Путило и Протасович находятся в межгосударственном розыске, добавили в СК.
В Следственном комитете Белоруссии напомнили, что Telegram-канал «Nexta-Live» и логотип «Nexta» решением суда признаны экстремистскими.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.