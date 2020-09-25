Белорусский портал tut.by может лишиться статуса СМИ
Министерство информации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by и лишения портала статуса средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении на сайте портала.
Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа Белоруссии — начиная с 7 августа 2020 г. портал получил четыре предупреждения после публикации материалов о «тайных протоколах» на выборах президента, о премиях сотрудникам госконтроля «за успехи» в резонансных делах, об обысках у редактора портала и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что таможенные органы республики попросили подтвердить, что в книгах о Гарри Поттере нет призывов к свержению власти.
«Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Это означает, что по решению суда TUT.BY может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — следует и сообщения.
В tut.by отметили, что действующая редакция белорусского закона о СМИ позволяет зарегистрированным порталам на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством республики, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Лишение статуса СМИ может усложнить порталу поиск и оперативную передачу новостей.
Первое заседание по делу назначено на 8 октября в Экономичеком суде Минска.
Портал был зарегистрирован в качестве СМИ в январе 2019 г., до этого с момента основания в 2000 г. Портал работал без наличия такого статуса.