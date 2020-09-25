Белорусский портал tut.by может лишиться статуса СМИ

Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа Белоруссии — начиная с 7 августа 2020 г. портал получил четыре предупреждения после публикации материалов о «тайных протоколах» на выборах президента, о премиях сотрудникам госконтроля «за успехи» в резонансных делах, об обысках у редактора портала и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что таможенные органы республики попросили подтвердить, что в книгах о Гарри Поттере нет призывов к свержению власти.