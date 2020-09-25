Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Белорусский портал tut.by может лишиться статуса СМИ

Ведомости

Министерство информации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by и лишения портала статуса средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении на сайте портала. 

Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа Белоруссии — начиная с 7 августа 2020 г. портал получил четыре предупреждения после публикации материалов о «тайных протоколах» на выборах президента, о премиях сотрудникам госконтроля «за успехи» в резонансных делах, об обысках у редактора портала и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что таможенные органы республики попросили подтвердить, что в книгах о Гарри Поттере нет призывов к свержению власти. 

«Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Это означает, что по решению суда TUT.BY может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — следует и сообщения. 

В tut.by отметили, что действующая редакция белорусского закона о СМИ позволяет зарегистрированным порталам на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством республики, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Лишение статуса СМИ может усложнить порталу поиск и оперативную передачу новостей. 

Первое заседание по делу назначено на 8 октября в Экономичеком суде Минска. 

Портал был зарегистрирован в качестве СМИ в январе 2019 г., до этого с момента основания в 2000 г. Портал работал без наличия такого статуса. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных