Треть онлайн-кинотеатров повысили стоимость подписок за год

Он пояснял, что такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2024 г., это даст бизнесу время для адаптации к новым требованиям. Немкин высказал уверенность в том, что эти новации «никак не скажутся на бизнесе добросовестных компаний».