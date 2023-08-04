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Треть онлайн-кинотеатров повысили стоимость подписок за год

Ведомости

Треть онлайн-кинотеатров за год подняли стоимость своих подписок, сообщил РБК со ссылкой на данные агентства TelecomDaily.

Большую динамику показали сервисы «Кинопоиск» (до 299 руб. в месяц, на 50%), Premier (до 299 руб./месяц, на 50%) и Kion (до 249 руб./месяц, на 25%). Как пояснили в «Кинопоиске», это связано с отменой базового тарифа за 199 руб. и подключением тарифа «Мульти», в который входит доступ к видеосервису, «Яндекс.Музыке» и др.

В онлайн-кинотеатре Premier назвали такое повышение незначительным, – по их данным, это не влияет на число подписчиков. Kion же объяснил это пополнением библиотеки своего контента и производством нового.

Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

Но штрафы за нарушение этого правила пока не вводятся

При этом один сервис, наоборот, снизил стоимость оплаты за услуги. «Триколор Кино и ТВ» снизил стоимость подписки до 149 руб. – на 57%. Снижение цены связано со стремлением компании сделать сервис конкурентным и более доступным для массовой аудитории, пояснил директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин РБК. Видеосервисы Wink, «Иви», «Амедиатека», Okko и Start не меняли стоимость своих ежемесячных подписок.

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19 июля депутат Госдумы Антон Немкин («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что в ближайшее время в нижнюю палату будет внесен межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку.

Он пояснял, что такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2024 г., это даст бизнесу время для адаптации к новым требованиям. Немкин высказал уверенность в том, что эти новации «никак не скажутся на бизнесе добросовестных компаний».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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