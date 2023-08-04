Треть онлайн-кинотеатров повысили стоимость подписок за год
Большую динамику показали сервисы «Кинопоиск» (до 299 руб. в месяц, на 50%), Premier (до 299 руб./месяц, на 50%) и Kion (до 249 руб./месяц, на 25%). Как пояснили в «Кинопоиске», это связано с отменой базового тарифа за 199 руб. и подключением тарифа «Мульти», в который входит доступ к видеосервису, «Яндекс.Музыке» и др.
В онлайн-кинотеатре Premier назвали такое повышение незначительным, – по их данным, это не влияет на число подписчиков. Kion же объяснил это пополнением библиотеки своего контента и производством нового.
При этом один сервис, наоборот, снизил стоимость оплаты за услуги. «Триколор Кино и ТВ» снизил стоимость подписки до 149 руб. – на 57%. Снижение цены связано со стремлением компании сделать сервис конкурентным и более доступным для массовой аудитории, пояснил директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин РБК. Видеосервисы Wink, «Иви», «Амедиатека», Okko и Start не меняли стоимость своих ежемесячных подписок.
19 июля депутат Госдумы Антон Немкин («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что в ближайшее время в нижнюю палату будет внесен межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку.
Он пояснял, что такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2024 г., это даст бизнесу время для адаптации к новым требованиям. Немкин высказал уверенность в том, что эти новации «никак не скажутся на бизнесе добросовестных компаний».