Газета
Технологии / Медиа Эксклюзивно по подписке

Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

Но штрафы за нарушение этого правила пока не вводятся
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Депутаты предложили, чтобы интернет-пользователи лично подтверждали каждый платеж за свои онлайн-подписки / Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку. Это сообщил «Ведомостям» депутат Антон Немкин («Единая Россия») и подтвердил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Речь идет в первую очередь о подписках на аудио- и видеоконтент.

«Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку», – сказал «Ведомостям» Немкин. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки, отметил депутат.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных