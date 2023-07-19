Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

«Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку», – сказал «Ведомостям» Немкин. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки, отметил депутат.