Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подпискуНо штрафы за нарушение этого правила пока не вводятся
Депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку. Это сообщил «Ведомостям» депутат Антон Немкин («Единая Россия») и подтвердил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Речь идет в первую очередь о подписках на аудио- и видеоконтент.
«Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку», – сказал «Ведомостям» Немкин. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки, отметил депутат.
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