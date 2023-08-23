Режиссер сиквела «Непосредственно Каха» назвал манипуляцией вырезанный фрагмент

Он отметил, что самой сцены с изнасилованием в фильме нет, и этот эпизод – «условность рассказа». «Перед этим между Кахой и Серго возникает спор о том, можно ли так делать. И Каха его проигрывает, но поступает по-своему. Для зрителя очевидно, что так делать нельзя», – говорит режиссер. По его словам, эта завязка была нужна для того, чтобы в плохом поступке проявился Каха как персонаж. «Ситуация нужна для рассказа, но мы даем ее информационно, не рассматриваем сладострастно. Такие ситуации происходят в жизни? Происходят. Мы как авторы считали, что рассказ о ней в фильме был оправдан историей? Да. Мы любуемся ситуацией? Нет, мы рассказали о ней и ничего не показали. Мы оправдываем ситуацию? Нет», – подчеркнул Шамиров.