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Режиссер сиквела «Непосредственно Каха» назвал манипуляцией вырезанный фрагмент

Ведомости

Режиссер «Непосредственно Каха. Другой фильм» Виктор Шамиров назвал вырезанный фрагмент из фильма манипуляцией. Об этом он заявил в комментарии для «Ведомостей».

По его словам, два эпизода фильма были «выдраны» из контекста и склеены, скорее всего, «по заказу».

«Интернет из свободной площадки стал инструментом убеждения. Какие-то манипуляторы, скорее всего по заказу, выдрали из контекста два эпизода фильма и склеили. "Авторы оправдывают насилие!" – утверждают они», – сказал Шамиров.

Он отметил, что самой сцены с изнасилованием в фильме нет, и этот эпизод – «условность рассказа». «Перед этим между Кахой и Серго возникает спор о том, можно ли так делать. И Каха его проигрывает, но поступает по-своему. Для зрителя очевидно, что так делать нельзя», – говорит режиссер. По его словам, эта завязка была нужна для того, чтобы в плохом поступке проявился Каха как персонаж. «Ситуация нужна для рассказа, но мы даем ее информационно, не рассматриваем сладострастно. Такие ситуации происходят в жизни? Происходят. Мы как авторы считали, что рассказ о ней в фильме был оправдан историей? Да. Мы любуемся ситуацией? Нет, мы рассказали о ней и ничего не показали. Мы оправдываем ситуацию? Нет», – подчеркнул Шамиров.

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Он также призвал не возлагать ответственность за то, «что сказал деревенский дурачок [Серго] в кино» на авторов. «Персонажи часто говорят то, с чем авторы абсолютно несогласны, это неизбежно, это свойство любой истории. Жулики, стоящие за роликом-манипуляцией, выбросили этот контекст из видео. <…>  Такая подача материала – омерзительная ложь. Те, кто смотрел фильм от начала и до конца, знают это», – подытожил режиссер.

Ранее 23 августа Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм». Решение было принято на основании обращения и заявления правообладателя фильма ООО «Авис Медиа».

«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат 25 мая 2023 г. Сборы этого фильма составили почти 345 млн руб., его посмотрели почти 1,1 млн зрителей, следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Цифровой релиз кинокартины состоялся 14 июля.

В начале августа, уже после окончания официального проката, в интернете разгорелся скандал. Часть зрителей возмутила сцена, в которой главный герой насилует пьяную спящую девушку. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 2,6, он составлен на основе 127 376 оценок. 61% отзывов – отрицательные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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