Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сиквела фильма «Непосредственно Каха»

«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат 25 мая 2023 г. Цифровой релиз состоялся 14 июля. Часть зрителей возмутила сцена, в которой главный герой насилует спящую девушку. Затем изнасилование оправдывается, а виновной называют пострадавшую. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 2,6, он составлен на основе 127 376 оценок. 61% отзывов – отрицательные.