Газета
Общество

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сиквела фильма «Непосредственно Каха»

Ведомости

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба министерства.

Решение было принято на основании обращения и заявления правообладателя фильма ООО «Авис Медиа».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат 25 мая 2023 г. Цифровой релиз состоялся 14 июля. Часть зрителей возмутила сцена, в которой главный герой насилует спящую девушку. Затем изнасилование оправдывается, а виновной называют пострадавшую. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 2,6, он составлен на основе 127 376 оценок. 61% отзывов – отрицательные.

15 мая Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма иранского режиссера Али Аббаси «Убийца "Священный паук"». В картине усмотрели информацию, распространение которой запрещено российским законодательством.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных