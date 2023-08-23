Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сиквела фильма «Непосредственно Каха»
Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба министерства.
Решение было принято на основании обращения и заявления правообладателя фильма ООО «Авис Медиа».
«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат 25 мая 2023 г. Цифровой релиз состоялся 14 июля. Часть зрителей возмутила сцена, в которой главный герой насилует спящую девушку. Затем изнасилование оправдывается, а виновной называют пострадавшую. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 2,6, он составлен на основе 127 376 оценок. 61% отзывов – отрицательные.
15 мая Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма иранского режиссера Али Аббаси «Убийца "Священный паук"». В картине усмотрели информацию, распространение которой запрещено российским законодательством.