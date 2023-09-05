У «Афиша Daily» сменился главный редактор

На посту главного редактора Циноева сменила Трифона Бебутова, который занимал эту должность с ноября 2019 г. После ухода из компании он будет заниматься продюсированием и производством документального контента, а также управлением медиапроектами. Позже он сообщил, что стал главредом журнала «Правила жизни», сменив на этой должности Сергея Минаева, который перешел на пост редакционного директора издания.