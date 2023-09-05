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У «Афиша Daily» сменился главный редактор

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Новым главным редактором издания «Афиша Daily» стала Яна Циноева, которая исполняла обязанности с июля 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Я рад, что в нашей компании происходит органичный рост профессионалов – Яна присоединилась к команде 5 лет назад и за это время переняла опыт и традиции одного из самых известных изданий страны. Уверен, что под ее лидерством «Афишу Daily» ждет яркое и динамичное развитие», – сказал генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер, его слова приводит пресс-служба.

Циноева работает в «Афише» с 2018 г. За это время она занималась спецпроектами, принимала участие в подготовке материалов о музыкальной индустрии, а также брала интервью у популярных артистов. До этого она была корреспондентом в отделе бизнеса в «Коммерсанте».

На посту главного редактора Циноева сменила Трифона Бебутова, который занимал эту должность с ноября 2019 г. После ухода из компании он будет заниматься продюсированием и производством документального контента, а также управлением медиапроектами. Позже он сообщил, что стал главредом журнала «Правила жизни», сменив на этой должности Сергея Минаева, который перешел на пост редакционного директора издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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