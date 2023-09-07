В Сочи проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

В этом году в рамках конкурса каждый из видеосервисов представит по два своих оригинальных сериала. Среди них – снятый продюсерской компанией «Среда» (известна по сериалам «Нулевой пациент», «Пищеблок» и т. д.) для видеосервиса «Иви» сериал «Лада Голд», «Бедные Абрамовичи» для Start, «Трепачи» для Premier с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях, режиссерский дебют актрисы Дарьи Мороз – сериал для Okko «Секс. До и после». Также в сериальном конкурсе принимают участие проект для Kion «Кеша должен умереть», режиссером которого стал Константин Богомолов (он же исполнил главную роль в сериале), снятый для «Кинопоиска» сериал «Кибердеревня», сопродюсерами которого стали Евгений Никишов и Валерий Федорович (наиболее известны как создатели нашумевшего сериала «Эпидемия»), совместный проект Start и Wink – сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.