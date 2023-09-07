В Сочи проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Вечером 7 сентября на курорте «Роза Хутор» состоялось открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На этом смотре крупные российские видеосервисы – «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Start, Premier, Kion – представляют свои оригинальные сериалы и фильмы, которые покажут зрителям в сезоне 2023-2024 гг. Впервые фестиваль прошел в 2022 г.
В попечительский совет фестиваля входят топ-менеджеры онлайн-кинотеатров, по очереди они будут занимать пост председателя этого совета. В 2022 г. попечительский совет «Нового сезона» возглавлял генпродюсер онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян, в этом году – продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.
«Фестиваль «Новый сезон» – это индустриальное перемирие, на которое конкуренты приезжают общаться и вместе решать общие проблемы и вопросы, которые важны для всех и для каждой платформы в отдельности», – заявила «Ведомостям» директор и продюсер фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Полина Зуева.
Ключевым отличием «Нового сезона» от других фестивалей является то, что его программную политику определяют сами видеосервисы, представляя на смотр те проекты, которые они отбирают.
«Для видеосервисов «Новый сезон» – это инструмент маркетинга. А для зрителей – некая «точка входа», первая возможность увидеть, каким будет предстоящий сезон у онлайн-кинотеатров», – отметил Гавриил Гордеев.
В этом году в рамках конкурса каждый из видеосервисов представит по два своих оригинальных сериала. Среди них – снятый продюсерской компанией «Среда» (известна по сериалам «Нулевой пациент», «Пищеблок» и т. д.) для видеосервиса «Иви» сериал «Лада Голд», «Бедные Абрамовичи» для Start, «Трепачи» для Premier с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях, режиссерский дебют актрисы Дарьи Мороз – сериал для Okko «Секс. До и после». Также в сериальном конкурсе принимают участие проект для Kion «Кеша должен умереть», режиссером которого стал Константин Богомолов (он же исполнил главную роль в сериале), снятый для «Кинопоиска» сериал «Кибердеревня», сопродюсерами которого стали Евгений Никишов и Валерий Федорович (наиболее известны как создатели нашумевшего сериала «Эпидемия»), совместный проект Start и Wink – сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.
Кроме того, в программе конкурсных показов – пять полнометражных фильмов – «ЭТ» (для Wink), снятый сразу двумя известными якутскими постановщиками Дмитрием Давыдовым и Степаном Бурнашевым, «Лунатики» Юрия Мороза («Иви»), «Единица Мотневидео» Татьяны Лютаевой (Kion), режиссерский дебют известного шоураннера Александры Ремизовой «Триггер.Фильм» («Кинопоиск»), совместный проект Yellow, Black and White и QS FILMS «Страсти по Матвею» (Start). Вне конкурса будет показан новый фильм Анны Меликян «Чувства Анны», главную роль в котором исполнила Анна Михалкова.
Российские видеосервисы активно занялись производством originals с 2018 г. В 2021 г. на платформах произошел контентный бум: количество выпущенных проектов по сравнению с 2020 г. выросло в 2,2 раза до 87 проектов. В 2022 г. этот показатель увеличился до 89 единиц контента. В этом году онлайн-кинотеатры впервые раскрыли выручку от продажи контента собственного производства. За указанный период, по данным J’son & Partners Consulting, совокупная выручка онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv и «Смотрим» от лицензирования своих originals составила 5,1 млрд руб.