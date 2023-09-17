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Умер режиссер фильма «Кармен» Александр Хван

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Режиссер фильмов «Дюба-дюба» и «Кармен» Александр Хван умер в возрасте 65 лет, сообщила его сестра Елена Хван, пишет ТАСС.

Друг постановщика, режиссер Григорий Константинопольский сообщил, что Хван имел тяжелую болезнь и последние дни находился в хосписе.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 г. в Чебоксарах. В 1980 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой. 

В 1992 г. вышел фильм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена номинации на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 1993 г. Хван также является режиссером фильмов «Умирать легко», «Шатун» и «Кармен». 

Помимо собственных работ, Хван вместе с Алексеем Балабановым и другими режиссерами снял «Прибытие поезда» в 1995 г. В качестве актера сыграл второстепенные роли в «Мании Жизели» Алексея Учителя и в нескольких сериалах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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