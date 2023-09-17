Умер режиссер фильма «Кармен» Александр Хван

В 1992 г. вышел фильм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена номинации на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 1993 г. Хван также является режиссером фильмов «Умирать легко», «Шатун» и «Кармен».