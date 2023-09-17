Умер режиссер фильма «Кармен» Александр Хван
Режиссер фильмов «Дюба-дюба» и «Кармен» Александр Хван умер в возрасте 65 лет, сообщила его сестра Елена Хван, пишет ТАСС.
Друг постановщика, режиссер Григорий Константинопольский сообщил, что Хван имел тяжелую болезнь и последние дни находился в хосписе.
Александр Хван родился 28 декабря 1957 г. в Чебоксарах. В 1980 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.
В 1992 г. вышел фильм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена номинации на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 1993 г. Хван также является режиссером фильмов «Умирать легко», «Шатун» и «Кармен».
Помимо собственных работ, Хван вместе с Алексеем Балабановым и другими режиссерами снял «Прибытие поезда» в 1995 г. В качестве актера сыграл второстепенные роли в «Мании Жизели» Алексея Учителя и в нескольких сериалах.