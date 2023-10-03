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СМИ: Netflix может поднять цены после окончания забастовки актеров в США

Ведомости

Стриминговый сервис Netflix планирует поднять цены на подписки после окончания забастовки актеров в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Когда и на сколько стриминг поднимет стоимость, пока неизвестно. Netflix планирует повышение по всему миру, но первоначально изменения коснутся США и Канады, отмечают источники газеты.

Стриминги начали повышать стоимость своих подписок еще летом, во время забастовки сценаристов и актеров в США. В частности, тарифы подняли YouTube Premium, Peacock. Цена подписок на Disney+ и Hulu изменится уже в этом месяце и составит $13,99 и $17,99 соответственно.

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Забастовка сценаристов началась в начале мая и продлилась почти 150 дней. Протест стал самым крупным за 43 года, были заморожены съемки десятков проектов, актерам было запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых фильмов. Среди причин забастовки называли низкую оплату труда и опасения остаться без работы из-за искусственного интеллекта. В середине лета к протесту присоединились и актеры.

27 сентября Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила о завершении забастовки. При этом переговоры продолжаются. Как сообщило агентство Reuters, следующая встреча WGA с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) состоится 4 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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