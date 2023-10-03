СМИ: Netflix может поднять цены после окончания забастовки актеров в США
Стриминговый сервис Netflix планирует поднять цены на подписки после окончания забастовки актеров в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Когда и на сколько стриминг поднимет стоимость, пока неизвестно. Netflix планирует повышение по всему миру, но первоначально изменения коснутся США и Канады, отмечают источники газеты.
Стриминги начали повышать стоимость своих подписок еще летом, во время забастовки сценаристов и актеров в США. В частности, тарифы подняли YouTube Premium, Peacock. Цена подписок на Disney+ и Hulu изменится уже в этом месяце и составит $13,99 и $17,99 соответственно.
Забастовка сценаристов началась в начале мая и продлилась почти 150 дней. Протест стал самым крупным за 43 года, были заморожены съемки десятков проектов, актерам было запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых фильмов. Среди причин забастовки называли низкую оплату труда и опасения остаться без работы из-за искусственного интеллекта. В середине лета к протесту присоединились и актеры.
27 сентября Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила о завершении забастовки. При этом переговоры продолжаются. Как сообщило агентство Reuters, следующая встреча WGA с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) состоится 4 октября.