СМИ: Netflix может поднять цены после окончания забастовки актеров в США

Забастовка сценаристов началась в начале мая и продлилась почти 150 дней. Протест стал самым крупным за 43 года, были заморожены съемки десятков проектов, актерам было запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых фильмов. Среди причин забастовки называли низкую оплату труда и опасения остаться без работы из-за искусственного интеллекта. В середине лета к протесту присоединились и актеры.