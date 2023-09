Голливудские сценаристы прекратили пятимесячную забастовку

Протест сценаристов (Writers Guild of America, WGA) начался 2 мая. 14 июля к ним присоединилась Гильдия актеров (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA). Их совместная забастовка стала крупнейшей за сорок лет и практически парализовала Голливуд. На время стачки членам профсоюзов – это 10 000 сценаристов и 160 000 актеров – было запрещено работать над текущими проектами и участвовать в рекламных кампаниях уже снятых фильмов и сериалов.