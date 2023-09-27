Голливудские сценаристы прекратили пятимесячную забастовку

Профсоюз добился прогресса по ключевым пунктам требований. Прежде всего, стороны договорились о создании системы отчислений за фильмы и сериалы, созданные для платформ. Если минимум 20% американских подписчиков онлайн-кинотеатров посмотрели проект в первые 90 дней после выхода или в первые 90 дней в любой последующий год показа, то сценаристы получают бонус в размере 50% от фиксированных отчислений (внутри США и за его пределами). Видеосервисы также согласились предоставлять гильдии данные о просмотрах проектов собственного производства в США или за рубежом.