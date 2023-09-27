Голливудские сценаристы прекратили пятимесячную забастовку

Голливудские сценаристы прекратили пятимесячную забастовкуПрофсоюз смог договориться с альянсом продюсеров о новых условиях работы
Пятимесячная забастовка Гильдии сценаристов США официально закончилась в среду, 27 сентября. Переговорный комитет смог договориться с альянсом продюсеров кино и телевидения о новом трехлетнем соглашении. Документ, который уже одобрили руководящие органы профсоюза, как сообщает издание Deadline, будет вынесен на общее голосование членов гильдии. По условиям соглашения сценаристы уже сейчас могут вернуться к работе.
Профсоюз добился прогресса по ключевым пунктам требований. Прежде всего, стороны договорились о создании системы отчислений за фильмы и сериалы, созданные для платформ. Если минимум 20% американских подписчиков онлайн-кинотеатров посмотрели проект в первые 90 дней после выхода или в первые 90 дней в любой последующий год показа, то сценаристы получают бонус в размере 50% от фиксированных отчислений (внутри США и за его пределами). Видеосервисы также согласились предоставлять гильдии данные о просмотрах проектов собственного производства в США или за рубежом.
Также гильдия добилась повышения минимальной заработной платы (на 5% в первый год действия контракта, на 4% – во второй и на 3,5% – в третий) и установления минимального лимита участников сценарных комнат (не менее трех сценаристов, считая шоураннера).
Также были урегулированы юридические аспекты использования искусственного интеллекта (ИИ). В частности, сгенерированный нейросетями текст не будет считаться исходным материалом, а гильдия оставляет за собой право запрещать использования текстов авторов для обучения ИИ.
Протест сценаристов (Writers Guild of America, WGA) начался 2 мая. 14 июля к ним присоединилась Гильдия актеров (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA). Их совместная забастовка стала крупнейшей за сорок лет и практически парализовала Голливуд. На время стачки членам профсоюзов – это 10 000 сценаристов и 160 000 актеров – было запрещено работать над текущими проектами и участвовать в рекламных кампаниях уже снятых фильмов и сериалов.
Были заморожены съемки десятков проектов – от новых сезонов «Очень странных дел» и «Белого лотоса» до сиквела «Гладиатора» Ридли Скотта и восьмого эпизода франшизы «Миссия невыполнима». По оценке Института Милкена, на начало сентября 2023 г. забастовка нанесла ущерб экономике Калифорнии почти в $5 млрд.
Забастовка актеров пока продолжается. Их требования к альянсу продюсеров (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) аналогичны требованиям сценаристов. Актеры просят повысить минимальную ставку, пересмотреть систему выплат за проекты для видеосервисов, а также урегулировать вопросы использования ИИ.
Кроме того, в понедельник члены SAG-AFTRA почти единогласно проголосовали за новую забастовку, если крупнейшие производители видеоигр (в их числе – Activision Productions, Disney Character Voices, Epic Games и др.) откажутся подписать новое соглашение с профсоюзом. Переговоры с производителями видеоигр продолжаются с октября 2022 г., и главные спорные моменты связаны с теми же вопросами повышения оплаты труда и ограничения использования ИИ.