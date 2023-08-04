Не по сценарию: кто выиграет от забастовки американских сценаристов и актеров

Совместная забастовка двух творческих профсоюзов, крупнейшая за 43 года, парализовала Голливуд. До тех пор пока студии и гильдии не согласуют устраивающий обе стороны договор, всем членам гильдий – а это 10 000 сценаристов и 160 000 актеров – запрещено работать. Уже заморожены съемки десятков проектов – от новых сезонов «Очень странных дел» и «Белого лотоса» до сиквела «Гладиатора» Ридли Скотта и восьмой серии «Миссия невыполнима». Кроме того, актерам запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых проектов – а значит, под угрозой прокат и второй части «Дюны» (в ноябре), и «Аквамена» (в декабре). А также проведение премии «Эмми» (18 сентября) и осенних кинофестивалей – прежде всего в Венеции (30 августа – 9 сентября) и Торонто (7–17 сентября), которые немыслимы без звезд на красных дорожках.