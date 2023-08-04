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Не по сценарию: кто выиграет от забастовки американских сценаристов и актеров

Голливуд переживает крупнейшую за 40 лет забастовку
Николай Корнацкий
David McNew / Getty Images

Гильдия сценаристов США и Альянс продюсеров кино и телевидения возвращаются за стол переговоров. 5 августа состоится первая встреча профсоюзных лидеров и представителей Альянса с момента начала забастовки в мае. Гильдия актеров, присоединившаяся к протесту в середине июля, пока упорствует.

Совместная забастовка двух творческих профсоюзов, крупнейшая за 43 года, парализовала Голливуд. До тех пор пока студии и гильдии не согласуют устраивающий обе стороны договор, всем членам гильдий – а это 10 000 сценаристов и 160 000 актеров – запрещено работать. Уже заморожены съемки десятков проектов – от новых сезонов «Очень странных дел» и «Белого лотоса» до сиквела «Гладиатора» Ридли Скотта и восьмой серии «Миссия невыполнима». Кроме того, актерам запрещено участвовать в промокампаниях уже снятых проектов – а значит, под угрозой прокат и второй части «Дюны» (в ноябре), и «Аквамена» (в декабре). А также проведение премии «Эмми» (18 сентября) и осенних кинофестивалей – прежде всего в Венеции (30 августа – 9 сентября) и Торонто (7–17 сентября), которые немыслимы без звезд на красных дорожках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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