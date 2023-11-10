Ереванский институт отменил «Артдокфест» после поста Манского о поездке в Баку

Ранее Манский рассказал о своей поездке в Баку, где во второй раз попал на День победы 8 ноября – праздник в Азербайджане по случаю победы во Второй карабахской войне (2020 г.). По его словам, «первый [раз] настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма».