Ереванский институт отменил «Артдокфест» после поста Манского о поездке в Баку
Ереванский государственный институт театра и кино отменил проведение фестиваля «Эхо Артдокфеста». До этого председатель фестиваля, режиссер Виталий Манский (признан иноагентом) рассказал о поездке в азербайджанский Баку.
«После последнего поста председателя фестиваля “Артдокфест”, режиссера Виталия Манского, Ереванский государственный институт театра и кино решил отменить фестиваль 23-26 ноября», – написала пресс-служба института в Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в России).
Ранее Манский рассказал о своей поездке в Баку, где во второй раз попал на День победы 8 ноября – праздник в Азербайджане по случаю победы во Второй карабахской войне (2020 г.). По его словам, «первый [раз] настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма».
Позже режиссер удалил публикацию и опубликовал новую, в которой объяснил свое заявление.
«Слово впечатлен, могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, несмотря ни на какие Дни победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным», – написал Манский.
Фестиваль «Артдокфест» не проходит в России с 2022 г. Как пояснили в дирекции мероприятия, решение было принято после срыва церемонии открытия фестиваля в кинотеатре «Октябрь» в Москве 31 марта того же года. Тогда кинотеатр закрыли по техническим причинам, а на Манского было совершено нападение с использованием краски.
В июне Минюст России внес Манского в реестр иностранных агентов.