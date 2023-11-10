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Ереванский институт отменил «Артдокфест» после поста Манского о поездке в Баку

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Ереванский государственный институт театра и кино отменил проведение фестиваля «Эхо Артдокфеста». До этого председатель фестиваля, режиссер Виталий Манский (признан иноагентом) рассказал о поездке в азербайджанский Баку.

«После последнего поста председателя фестиваля “Артдокфест”, режиссера Виталия Манского, Ереванский государственный институт театра и кино решил отменить фестиваль 23-26 ноября», – написала пресс-служба института в Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в России).

Ранее Манский рассказал о своей поездке в Баку, где во второй раз попал на День победы 8 ноября – праздник в Азербайджане по случаю победы во Второй карабахской войне (2020 г.). По его словам, «первый [раз] настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма». 

Позже режиссер удалил публикацию и опубликовал новую, в которой объяснил свое заявление.

«Слово впечатлен, могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, несмотря ни на какие Дни победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным», – написал Манский.

Фестиваль «Артдокфест» не проходит в России с 2022 г. Как пояснили в дирекции мероприятия, решение было принято после срыва церемонии открытия фестиваля в кинотеатре «Октябрь» в Москве 31 марта того же года. Тогда кинотеатр закрыли по техническим причинам, а на Манского было совершено нападение с использованием краски.

В июне Минюст России внес Манского в реестр иностранных агентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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