Лучшим фильмом ММКФ стал «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо
Приз за лучший фильм на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) получила кинокартина «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо.
«Золотой Святой Георгий» за лучший фильм – «Стыд», продюсеры Анхелика Рамирес, Жанет Мора, Мигель Сальгадо, режиссер Мигель Сальгадо (Мексика, Катар)», – говорится в Telegram-канале кинофестиваля.
Как рассказали ранее Сальгадо и сценарист фильма Альфредо Мендоза, в основу картины легли реальные события в Мексике, когда в 2010 г. в стране была объявлена война наркокартелям и уровень насилия резко возрос.
«Группировки нуждались в дополнительной силе, поэтому стали вербовать людей. <…> В 2010 г. произошла бойня в Сан-Фернандо, тогда были похищены целые грузовики с мигрантами, многие из которых были жестоко убиты, а их тела не были найдены. Под впечатлением от той истории мы и создали наш фильм», – поделился Сальгадо.
Мендоза также пояснил, что «Стыд» сделан силами Мексиканской киношколы и является дебютом для большинства членов съемочной группы.
Ранее «Ведомости. Город» писали, что жюри основного конкурса возглавил исландский кинематографист Фридрик Тор Фридрикссон. Он был одним из продюсеров фильма Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», также он работал со студией American Zoetrope американского режиссера, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы. Вместе с ним среди членов жюри числились турецкий режиссер Хусейн Карабей, российский режиссер, продюсер и сценарист Игорь Волошин и актриса Елена Лядова.