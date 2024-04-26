Лучшим фильмом ММКФ стал «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо

«Группировки нуждались в дополнительной силе, поэтому стали вербовать людей. <…> В 2010 г. произошла бойня в Сан-Фернандо, тогда были похищены целые грузовики с мигрантами, многие из которых были жестоко убиты, а их тела не были найдены. Под впечатлением от той истории мы и создали наш фильм», – поделился Сальгадо.