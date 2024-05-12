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Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo из Швейцарии

Ведомости

Победителем конкурса песни «Евровидение» стал 24-летний Nemo из Швейцарии с песней The Code.

Песня швейцарского певца после подсчетов голосов зрителей и жюри получила 591 балл, указано на сайте конкурса. Второе место заняла Хорватия с песней Rim Tim Tagi Dim в исполнении Baby Lasagna с 547 очками. Третье место – у Украины, от которой выступил дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, набравшей 453 балла.

Nemo рассказал журналистам, что после выступления произошел несчастный случай и теперь у него есть два трофея, после того как первый случайно разбился через несколько секунд после его вручения, пишет Reuters. Победа небинарного исполнителя стала знаковым событием для ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ признана экстремистской организацией в РФ), отмечает издание.

«Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – прокомментировала итоги конкурса официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Финал «Евровидения» в этом году проходил в Мальме (Швеция) 11 мая. Россия не участвует в конкурсе с 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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