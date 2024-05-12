Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo из Швейцарии

Nemo рассказал журналистам, что после выступления произошел несчастный случай и теперь у него есть два трофея, после того как первый случайно разбился через несколько секунд после его вручения, пишет Reuters. Победа небинарного исполнителя стала знаковым событием для ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ признана экстремистской организацией в РФ), отмечает издание.