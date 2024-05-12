Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo из Швейцарии
Победителем конкурса песни «Евровидение» стал 24-летний Nemo из Швейцарии с песней The Code.
Песня швейцарского певца после подсчетов голосов зрителей и жюри получила 591 балл, указано на сайте конкурса. Второе место заняла Хорватия с песней Rim Tim Tagi Dim в исполнении Baby Lasagna с 547 очками. Третье место – у Украины, от которой выступил дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, набравшей 453 балла.
Nemo рассказал журналистам, что после выступления произошел несчастный случай и теперь у него есть два трофея, после того как первый случайно разбился через несколько секунд после его вручения, пишет Reuters. Победа небинарного исполнителя стала знаковым событием для ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ признана экстремистской организацией в РФ), отмечает издание.
«Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – прокомментировала итоги конкурса официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Финал «Евровидения» в этом году проходил в Мальме (Швеция) 11 мая. Россия не участвует в конкурсе с 2022 г.