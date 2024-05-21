Команда Такера Карлсона опровергла сведения о запуске в РФ собственного телешоу
Сведения в российских СМИ о том, что американский журналист Такер Карлсон стал ведущим собственной программы на телеканале «Россия 24», не являются достоверными. Об этом заявил глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса The Tucker Carlson Network Дин Томпсон, передает ТАСС.
«Это полная ложь», – сказал Томпсон.
Бывший деловой партнер Карлсона Нил Патель, с которым они работали над новостным порталом The Daily Caller, также сообщил, что сервис The Tucker Carlson Network не заключал никаких сделок с государственными СМИ ни в одной стране.
В конце апреля 2023 г. Карлсон был уволен с американского телеканала Fox News. В компании заявили, что такое решение было принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X.
В феврале Карлсон выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным. В апреле были выпуски с бизнесменом Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным. Эти видеозаписи и другие выпуски его программы дублируются на сайте телеканала «Россия 24» под названием TUCKER.