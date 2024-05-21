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Команда Такера Карлсона опровергла сведения о запуске в РФ собственного телешоу

Ведомости

Сведения в российских СМИ о том, что американский журналист Такер Карлсон стал ведущим собственной программы на телеканале «Россия 24», не являются достоверными. Об этом заявил глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса The Tucker Carlson Network Дин Томпсон, передает ТАСС.

«Это полная ложь», – сказал Томпсон.

Бывший деловой партнер Карлсона Нил Патель, с которым они работали над новостным порталом The Daily Caller, также сообщил, что сервис The Tucker Carlson Network не заключал никаких сделок с государственными СМИ ни в одной стране.

В конце апреля 2023 г. Карлсон был уволен с американского телеканала Fox News. В компании заявили, что такое решение было принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X.

В феврале Карлсон выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным. В апреле были выпуски с бизнесменом Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным. Эти видеозаписи и другие выпуски его программы дублируются на сайте телеканала «Россия 24» под названием TUCKER.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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