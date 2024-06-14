В «Коммерсанте» заявили, что перераспределение полномочий в ИД обсуждается

Председатель совета директоров ИД «Коммерсантъ» Григорий Левченко отметил, что Желонкин более пяти лет совмещает посты шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров. «Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается», – добавил он.