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В «Коммерсанте» заявили, что перераспределение полномочий в ИД обсуждается

Ведомости

Перераспределение полномочий в руководстве издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» действительно обсуждается. Об этом говорится в заявлении совета директоров ИД после публикации «Ведомостей» об уходе Владимира Желонкина с поста главного редактора.

Председатель совета директоров ИД «Коммерсантъ» Григорий Левченко отметил, что Желонкин более пяти лет совмещает посты шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров. «Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается», – добавил он.

Сейчас «кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято», прокомментировали в «Коммерсанте».

По данным источников «Ведомостей», в ближайшее время Желонкин покинет свой пост. Новым главным редактором «Коммерсанта» станет заместитель гендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин, добавили собеседники «Ведомостей». Фамилию генерального директора они не называют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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