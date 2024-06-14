В «Коммерсанте» заявили, что перераспределение полномочий в ИД обсуждается
Перераспределение полномочий в руководстве издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» действительно обсуждается. Об этом говорится в заявлении совета директоров ИД после публикации «Ведомостей» об уходе Владимира Желонкина с поста главного редактора.
Председатель совета директоров ИД «Коммерсантъ» Григорий Левченко отметил, что Желонкин более пяти лет совмещает посты шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров. «Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается», – добавил он.
Сейчас «кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято», прокомментировали в «Коммерсанте».
По данным источников «Ведомостей», в ближайшее время Желонкин покинет свой пост. Новым главным редактором «Коммерсанта» станет заместитель гендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин, добавили собеседники «Ведомостей». Фамилию генерального директора они не называют.