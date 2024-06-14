Владимир Желонкин покидает пост главного редактора «Коммерсанта»

Владимир Желонкин занял пост главного редактора «Коммерсанта» в 2018 г., за два года до этого он был назначен гендиректором издательского дома «Коммерсантъ». Михаил Лукин ранее более 15 лет проработал в «Коммерсанте», в 2013 г. он ушел из ИД с должности директора информационного центра. Его новым местом работы стало ТАСС. В сентябре 2020 г. Лукин перешел на работу в департамент по работе со СМИ банка ВТБ. В октябре 2023 г. Лукин вернулся в «Коммерсантъ», став замгендиректора ИД.