Владимир Желонкин покидает пост главного редактора «Коммерсанта»Эту должность займет замгендиректора ИД Михаил Лукин
В ближайшее время главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свой пост, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с деталями кадровых изменений в этом издании. Новым главным редактором «Коммерсанта» станет замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин, добавили собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, Желонкин еще на какое-то время сохранит за собой пост гендиректора ИД «Коммерсантъ», сейчас он совмещает обе должности. Другой собеседник «Ведомостей» сказал, что и с поста гендиректора Желонкин уйдет уже в «ближайшие недели».
«Ведомости» запросили комментарий Желонкина, но на момент публикации он не ответил. Лукин не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении на пост главного редактора «Коммерсанта».
Владимир Желонкин занял пост главного редактора «Коммерсанта» в 2018 г., за два года до этого он был назначен гендиректором издательского дома «Коммерсантъ». Михаил Лукин ранее более 15 лет проработал в «Коммерсанте», в 2013 г. он ушел из ИД с должности директора информационного центра. Его новым местом работы стало ТАСС. В сентябре 2020 г. Лукин перешел на работу в департамент по работе со СМИ банка ВТБ. В октябре 2023 г. Лукин вернулся в «Коммерсантъ», став замгендиректора ИД.
ИД «Коммерсантъ» был основан в 1989 г., на текущий момент в его состав входят одноименная ежедневная газета, сайт kommersant.ru, радио «Ъ FM» еженедельный журнал «Коммерсант Weekend» и т.д. Выручка АО «Коммерсантъ» (юрлицо издательского дома) по РСБУ по итогам 2021 г. достигла 4,6 млрд руб., а чистая прибыль – 1,8 млрд руб, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Данные за 2022 и 2023 гг. не раскрывались.
АО «Коммерсантъ» принадлежит ООО «Коммерсантъ холдинг», указано в «СПАРК-Интерфакс». Долгое время «Коммерсантъ холдинг» принадлежал кипрской компания Kommersant Holding (Cyprus) Ltd., бенефициаром которой являлся бизнесмен Алишер Усманов – основатель и совладелец холдинга USM. Но в 2014 г. в закон «О СМИ» были внесены поправки, запрещающие иностранным гражданами и компаниям владеть более 20% юрдица-учредителя СМИ. В декабре 2015 г. Усманов стал единственным прямым владельцем «Коммерсантъ холдинга». С февраля 2022 г. Усманов находится под блокирующими санкциями Евросоюза, с марта 2022 г. – также под санкциями США и Великобритании. В мае 2023 г. «Коммерсантъ холдинг» скрыл информацию о своих учредителях и руководителях.
По итогам сентября 2023 г. – февраля 2024 г. средняя аудитория одного номера газеты «Коммерсант» среди жителей крупных российских городов (население – от 100 000 человек) старше 16 лет составила порядка 284 200 человек, а среди москвичей в той же возрастной группе – 88 300 человек, следует из данных Mediascope. Средняя ежедневная аудитория сайта газеты среди россиян старше 12 лет в январе-апреле 2023 г. достигла около 862 800 человек (с учетом десктопной и мобильной версии), отмечали ранее там же.
«Ведомости» запросили комментарий представителя Усманова.