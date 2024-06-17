Латвийский национальный театр установил мораторий на русскоязычные спектакли

В апреле портал Delfi также сообщал, что правительство Латвии приняло решение о постепенном отказе от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Ученики, которые до 1 сентября 2025 г. выберут в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать его до завершения основной школы. Затем в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык Евросоюза, стран Европейской экономической зоны или же язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский не входит в число этих языков.