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Латвийский национальный театр установил мораторий на русскоязычные спектакли

Ведомости

Латвийский национальный театр установил мораторий на показ на своей сцене спектаклей на русском языке, он будет действовать до окончания боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба учреждения со ссылкой на заявление директора Мариса Витолса, передает портал LSM.

Театр уже расторг договор аренды с организаторами гастролей спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова, в котором играет народная артистка РФ Чулпан Хаматова. Его показ планировался в сентябре.

Крымов и Хаматова в 2022 г. осудили проведение Россией спецоперации на Украине. В заявлении Витолса отмечается, что решение о моратории никоим образом не направлено против профессиональных артистов, покинувших РФ после начала боевых действий, и театр уважает их выбор.

В апреле портал Delfi также сообщал, что правительство Латвии приняло решение о постепенном отказе от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Ученики, которые до 1 сентября 2025 г. выберут в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать его до завершения основной школы. Затем в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык Евросоюза, стран Европейской экономической зоны или же язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский не входит в число этих языков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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